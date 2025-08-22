明年度總預算未調軍警消待遇 在野批違法

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確認不違憲才發放，遭在野質疑違法，更重重打臉三軍統帥賴清德總統；政院也說，因新版財劃法、對等關稅、普發現金等影響，軍公教調薪案也未排入，未來將適時評估。

立法院在六月三讀通過「軍人待遇條例」部分條文，國軍官兵志願役加給每個月增加至三萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加給，估計增加國防支出約三百億元；立法院今年初也三讀通過「警察人員人事條例」部分條文，將退休警消、海巡人員的所得替代率調高到最高百分之八十。行政院雖然提出覆議，但四月遭藍白聯手否決。

卓榮泰指出，政府照顧軍警消不遺餘力，今年追加預算和明年都如實編列，但中央要考量公務員的公平性，驟然大幅增加待遇會喪失公平性，因此預算中並未納入增列爭議預算，在提出年度預算的同時，也會針對這兩項提出釋憲，未來將視釋憲結果做必要調整，有必要時也會追溯補回。

此外，行政院人事總處日前召開軍公教待遇審議委員會，提出不加薪與加薪百分之三的正反版本，待行政院拍板。行政院發言人李慧芝昨指出，政府過去四年已三度調升軍公教人員薪資，漲幅百分之十一點四。

李慧芝說，今年經濟成長率比去年趨緩，加上新版財劃法、美國對等關稅影響企業、普發現金等影響，對於是否加薪？未來將適時評估軍公教待遇審議委員會建議，「目前沒有排入現在的總預算案」，明年也會持續強化照顧弱勢。

國民黨立委許宇甄說，賴清德一味膨脹軍購，將人民血汗稅金堆疊在冰冷的鋼鐵上，卻吝於投入在守護家園的血肉之軀；國民黨立委王鴻薇質疑，卓揆以為自己是大法官？行政院提出追加預算補回惡名昭彰的「媒宣費」，把砍掉的追加回來，卻不願給軍警消加薪。

民眾黨立委林憶君表示，行政院竟以法案「爭議性」為由自行排除、未編列預算，甚至聲稱要透過釋憲來「確認」，這種作法不僅是對立法院職權的踐踏，更是對憲政體制的嚴重挑戰，這不僅是怠惰，更是赤裸裸的帶頭違法。

全教總批評，政府施政犧牲公教人員權益，應帶頭為公教加薪，並杜絕黑箱、盡速完成法制化。