明年國防預算9495億創新高 占GDP3.32%

行政院會昨通過一一五年度總預算案，將連同施政計畫草案於八月底送立法院審議。受新版財劃法影響，明年度歲入兩兆八六二三億元，終結連四年成長，歲出微幅成長至三兆三五○億元，增加一一○○億元，約增百分之三點八，歲入歲出差短一七二七億元，加計債務還本、特別預算，須舉債四千億元。

針對各界關注的國防經費，明年度國防預算採北約標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出，加計國防部主管五六一四億元、特別預算一八六八億元、非營業特種基金六五四億元，整體達九四九五億元，創史上新高，占ＧＤＰ百分之三點三二，較今年度增加一七六八億元、年增率百分之廿二點九。

賴清德總統說，國防預算占ＧＤＰ超過百分之三點三，「向世界展現，台灣積極提升自我防衛能力的決心」；預算目的在落實政策，回應民意殷切期盼，除期勉行政團隊在八月底前送請立法院審議；更重要的是，發揮整體團隊的溝通力與協商力。

舉債四千億未納軍公教加薪

不過，由於明年度總預算將舉債四千億元，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需預算編列其中，軍公教加薪案也未納入，國民黨團預計今天黨團大會討論對策。

國民黨國際部表示，國民黨堅定支持增加國防預算、購買先進武器裝備、維護國家安全以及確保台海和平，但民進黨政府拒絕正視兵員不足的嚴峻挑戰，嚴重削弱台灣的防衛能力。

民眾黨團批評，因應兩岸對峙升溫，國防預算增加，兵源卻嚴重流失，在野修法提高志願役薪資，照顧基層國軍，卓內閣竟以「假公平」為藉口，阻擋國家為國軍提供應有保障，形同放任國軍兵源危機惡化，猶如中共在地協力者，假挺台灣、真掏空國安。

行政院長卓榮泰昨表示，目前是國家經濟關鍵階段，但因新版財劃法明年中央挹注地方財源增加釋出四一六五億元、達百分之五十八，造成中央財政缺口。雖然任務艱鉅，仍編出兼顧國防、衛福、長照、打詐、科技、治水、運動、ＡＩ新十大建設等預算。

另針對地方一般性補助款，由於財劃法要求不得少於修正施行前一年度預算數，因此明年度編列二五○一億元與今年相同，中央對地方挹注整體經費，將達一兆一三四二億元。

若以政事別觀察明年度總預算，不加特別預算及基金，社會福利支出八三一八億元最高、占百分之廿七點四，教育科學文化支出五五六六億元次之、占百分之十八點三；國防支出編列五四八八億元、占百分之十八點一居第三，經濟發展支出四二七五億元第四。

重點經費部分，公共建設計畫經費連同特種基金，規模達六七○四億元；五大信賴產業推動方案經費包含特種基金共二八七億元，ＡＩ新十大建設經費加計特種基金共三一一億元；今年也加入「推升內需經費」，共編列七十五億元，比如新增平日國旅優惠、強化國際觀光動能、辦理台灣品牌賽事等。

撥補勞保基金一二○○億元

此外，明年維持撥補勞保基金一二○○億元，加計韌性特別條例所編列的挹注勞保一○○億元，共一三○○億元；健保部分，則透過韌性特別條例挹注二○○億元。但明年未有撥補台灣電力公司預算，經濟部指出，會透過推出綠電商品、加強公司治理開源節流，至於電價調漲與否，尊重電價審議委員會。