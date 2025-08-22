軍公教調薪 未納入總預算 經濟成長趨緩、新版財劃法與普發現金等影響

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓歐芯萌／台北報導
行政院會昨天通過明年度中央政府總預算，院長卓榮泰出席會後記者會。聯合報系資料照
行政院會昨天通過明年度中央政府總預算，院長卓榮泰出席會後記者會。聯合報系資料照

行政院會昨（21）日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，行政院表示，因今年經濟成長率趨緩，加上新版財劃法、對等關稅與普發現金等影響，軍公教調薪案未納入明年度總預算。但強調，未來將視軍公教待遇審議委員會建議，適時再行評估。

行政院人事總處日前召開軍公教待遇審議委員會，提出「不加薪」與「加薪3%」兩版本供行政院考量。不過，昨日政院會通過的明年度總預算，並未編列軍公教加薪方案。

軍公教調薪概況
明年未編列加薪預算的原因，行政院發言人李慧芝表示，今年經濟成長率比去年趨緩，而軍公教加薪會對基本工資有一定連動影響，對企業恐帶來更大經營壓力，加上政府還面臨三大挑戰，包括新版財劃法對預算的衝擊、企業受到美國對等關稅影響、普發現金等，因此軍公教調薪案沒有排入明年度總預算案。但明年政府也會持續加強照顧弱勢，未來將視軍公教待遇審議委員會建議，適時評估。

行政院昨日通過明年度中央政府總預算規劃，並已向總統報告，之後總預算案將會送交立法院審議。

賴清德總統昨日在臉書發文點出明年的總預算案，有五大重點。第一，因為明年度中央政府總預算歲入歲出相抵，供需舉借債務4,000億元，預估到明年底，累計債務占前三年度GDP平均數維持在26.5%，仍是維持在低點，要努力維持財政紀律。

第二、國防預算占GDP超過3.3%，充分展現台灣堅定強化國防，提升自我防衛的決心。第三、長照3.0正式上路，預算增幅達將近25%，將精進社福保障。第四、積極發展產業新亮點：擴大發展五大信賴產業、AI新十大建設。第五、治水、打詐、運動與均衡台灣再升級，強化整體社會韌性。

加薪 軍公教 財劃法

