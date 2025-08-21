藍委推動「無期徒刑三級制」 第一級終身監禁不得假釋

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，遭各界質疑形同「實質廢死」。國民黨立法院司法委員會召委吳宗憲昨開記者會宣布，下周司委會排審刑法部分條文修正案，主張「無期徒刑採三級制」，第一級終身監禁不得假釋、第二級四十年後才可申請、第三級則維持現行廿五年規定，盼藉此維護司法正義、保障社會安定。

法務部常務次長黃謀信昨表示，法務部持贊成立場，但要視什麼條件下不予受無期徒刑宣告的受刑人假釋。法務部也提修法版本，草案送行政院審議，與立委版同一方向，甚至更嚴格，含犯殺人罪判有期徒刑十年以上者均不准假釋。

對於無期徒刑採分級制，民眾黨立委陳昭姿表示，台灣社會尚未接受廢死，民眾黨本來要藉由公投讓人民表示意見，但中選會卻沒收公投，民眾黨團雖還沒有開會討論，但她個人立場完全支持；民進黨立院黨團書記長陳培瑜則期盼「不要程序黑箱」，可以在委員會透過公聽會、座談會等，有實質深入的討論。

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭昨天共同召開記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。吳宗憲說，許多重大刑案最後都只能改判無期徒刑，但現行無期徒刑滿廿五年即可聲請假釋，讓人憂心罪大惡極犯人重返社會，因此主張「無期徒刑應分三級」。

吳宗憲說，為使無期徒刑、假釋制度能互相搭配，提出刑法修正草案，擬修法將無期徒刑分級，包含一級無期徒刑不得准予假釋、二級無期徒刑為執行徒刑逾四十年始得聲請假釋、三級無期徒刑仍執行徒刑逾廿五年得聲請假釋，達有效遏止犯罪目的。

對於刑期合併執行問題，吳宗憲指出，依現行刑法無論犯多少罪，最後合併執行最多只坐三十年牢，「形同犯越多罪越划算，相當荒謬！」主張將上限延長至四十年，避免違法者鑽漏洞，以落實數罪併罰原則。

與會的黃建賓提到「馬國女大生命案」，指凶嫌梁育誌歷審皆判死，卻在最高法院被撤銷發回，凸顯死刑幾乎無法定讞。若僅判無期徒刑，廿五年後便能假釋回到社會，這樣的司法讓人怎麼安心？與會的林沛祥也以南投「生技公司四死命案」為例，指凶手李鴻淵二審判三個死刑，在最高法院撤銷發回，連奪走四條人命都不能死刑定讞，合理嗎？