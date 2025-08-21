批軍警加薪政院該編未編 吳宗憲：監察院該醒了吧

行政院今公布明年度國防預算，高達9495億元，卻無編列為軍人加薪的預算。國民黨立委吳宗憲質疑，立法院通過「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，就是要提高軍警消的待遇與加給，沒想到行政院長卓榮泰竟然說，行政院沒有將相關支出編入2026年度總預算，再次以釋憲作為擋箭牌。

吳宗憲表示，行政院到底還要用釋憲之名，破壞憲政秩序到何時？立法委員代表人民行使立法權，在沒有被憲法法庭宣告違憲之前，就是有效的法律。行政院藉由「不編列預算」手段，規避或延宕法律效力，這是行政權的傲慢，更是對「民意」的蔑視。

吳宗憲說，釋憲制度是處理憲法爭議的救濟機制，並非用來規避依法行政的藉口，行政院本該依法編列預算並執行，行政院一再「先拒絕執行，再聲請釋憲」，形同將憲法法庭淪為政治操作的附庸組織，此作法如果被容許，未來行政院都可以用「拒編預算」方式，杯葛任何立法院制定的法律，等同賦予行政權「否決立法」的權力，這還符合「民主法治國家」的憲政常態嗎？

吳宗憲指出，行政院拒編預算並非單純行政技術問題，已經是憲政危機層次的問題了。如果依照憲法第172條，行政機關制定命令牴觸法律是無效的，又怎會容許其他行政行為（消極不編列預算）違反法律？

吳宗憲認為，監察院是時候發動調查權，面對行政院院長公然違憲、挑戰法律，還要繼續悶不吭聲嗎？行政權專斷的病，恐怕已經到了病入膏肓的程度，監察院要繼續無視嗎？行政院依法行政，是義務，不是權利。