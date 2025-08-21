黃國昌提刪「串證羈押」 民眾黨團：檢方常違背憲法無罪推定原則

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正草案，法務部批，形同縱容犯罪者肆無忌憚串供證。民眾黨團稍早發聲明表示，檢方常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再向法院聲請羈押，嚴重違背憲法「無罪推定原則」。記者胡經周／攝影
民眾黨主席黃國昌刑事訴訟法修正草案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，疑與羈押中的民眾黨前主席柯文哲有關。法務部批，形同縱容犯罪者肆無忌憚串供證。民眾黨團稍早發聲明表示，檢方常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再向法院聲請羈押，嚴重違背憲法「無罪推定原則」。

民眾黨團表示，黨團相信維護「司法正義」與「程序正義」不應有所偏廢，落實基本人權的理念，更不應因身分、職業別而有差異。提案修正刑事訴訟法改革羈押制度，是因按現行條文，檢方只需「臆測」被告「可能」勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，且檢方常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再以有重要共犯或證人未到案為由，向法院聲請羈押，嚴重違背憲法「無罪推定原則」、司法院大法官釋字第665號解釋所要求之「羈押最後手段性」，制度改革已刻不容緩。

民眾黨團指出，此一重要的制度改革，黨團開的內部諮詢會議獲得法律學者專家支持，也與民進黨2008年及2012年二度提出，賴清德總統與副總統蕭美琴皆曾參與提案連署的刑事訴訟法修法如出一轍，「難道當初賴清德、蕭美琴也是要縱放犯罪、黑化台灣嗎？」還是又再一次的綠能你不能？民進黨發言人甚至還出來秀下限說，當初賴清德提案是因應特偵組濫權云云，「請問如今讓北檢淪為鷹犬的民進黨，怎麼有臉說出這種話？」

民眾黨團表示，所謂修法後會縱放詐團，更是不知所云，民進黨9年執政下，台灣早已淪為詐騙王國，法務部不思檢討，只想著靠「押人取供」辦案，緣木求魚式的打詐，難怪愈打愈詐，連行政院院長卓榮泰都坦言不滿意，法務部有時間配合民進黨進行政治操作，不如把時間拿來做正事。

民眾黨團呼籲，法務部與部分檢察官團體不要只為圖「辦案方便」，成為迫害人權的幫兇；更不要為了掩飾其成員的違法濫權，躲在聲明背後，藉由聳動偏激的言論，抹黑追求司法人權與程序正義的修法，否則只會讓人民對司法的信任度繼續探底。

民眾黨 民進黨 司法院 黃國昌 刑事訴訟

