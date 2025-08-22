聽新聞
0:00 / 0:00

綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜（中）表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。記者江婉儀／攝影

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發案」。市長侯友宜昨說，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。此事昨也引發藍綠議員隔空對槓，互批對方無知不懂議事規則。

新北議會前天討論時，民進黨團稱新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市民4.6萬元，並要求市府組成振興新北產業復甦普發現金小組。

當時國民黨議員林國春發言，稱中央欠新北2500億元，如果中央先把錢還給新北，可加碼到5萬元。蔣根煌即裁示。民進黨團隨後大肆宣傳「議會已經通過新北普發現金4.6萬元」。

侯友宜說，市府財政困難，新北人均預算是六都最少，一般性補助款也被刪了，計畫型補助款又要減少，加上財劃法沒有下來，累計短絀887億，怎麼還有多餘的錢呢？希望藍綠議員一起努力，做出對新北長遠發展有利的事。

民進黨議員卓冠廷說，會議紀錄清楚寫議長裁示送市府研議辦理，當時沒國民黨議員表達異議，是清楚不過的事。

民進黨議員李宇翔說，依照議事規則，若有人反對才須清點人數表決，若無異議由議長裁示通過送市府研議；他說當時藍白慌了手腳，不敢表態，也沒有提對案，藍營事後造謠稱沒通過提案是造謠，把民主程序踩在腳下，漠視議會監督與運作。

「現在是先騙先贏嗎？」國民黨議員江怡臻說，蔣根煌裁示送市府研議，不是通過提案，很多民進黨議員都很清楚這一點沒有上車，卓的行為凸顯了無知。

國民黨議員林國春表示，新北去年財政虧損48億，累積虧損高達887億，民進黨選擇視而不見，這種政治操作是拿市民期待當政治籌碼。

延伸閱讀

【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

新北民進黨團提案普發現金4.6萬 侯友宜：尊重議會討論

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

內閣改組傳聞不斷 侯友宜：總統要拿出魄力、展現改變的決心

相關新聞

明年度總預算未調軍警消待遇 在野批違法

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確...

藍委推動「無期徒刑三級制」 第一級終身監禁不得假釋

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，遭各界質疑形同「實質廢死」。國民黨立法院司法委員會召委吳宗憲昨開記者會宣布，下周司委...

823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外...

綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

無期徒刑分級 學者：較符合民意

立委推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為「可以討論」，但用刑法硬性規定假釋年限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。