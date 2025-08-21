政院公布史上最高國防預算 國民黨向國際喊話：挺國防但綠削弱戰力

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影
行政院今公布明年度總預算案，國防預算創新高。國民黨國際部透過中英文新聞稿對外表示，「中國國民黨堅定支持增加國防預算、購買先進武器裝備、維護國家安全以及確保台海和平。民進黨政府拒絕正視兵員不足的嚴峻挑戰，此舉不僅違反憲法精神、扭曲預算配置，更嚴重削弱台灣的防衛能力，與國際社會的期待背道而馳。」

國民黨國際部表示，行政院於今日通過「115年度中央政府總預算案」。遺憾的是，其中「總體國防支出」部分，未能依據總統已公布之「警察人事條例」與「軍人待遇條例」修正案編列，以提升現役軍人待遇並改善軍警消防人員的退撫制度。

國民黨國際部表示，當前台灣面臨中共日益升高的軍事威脅，即將接收大量美方對台軍售裝備，但同時軍隊人力也出現嚴重不足的事實。在此情況下，提高軍人待遇與福利，是維持「招募率」與「留營率」最快速且最有效的方法。

國民黨國際部強調，中國國民黨堅定支持增加國防預算、購買先進武器裝備、維護國家安全以及確保台海和平。然而，民進黨政府卻拒絕正視兵員不足的嚴峻挑戰，此舉不僅違反憲法精神，扭曲預算配置，更嚴重削弱台灣的防衛能力，與國際社會的期待背道而馳。

國民黨國際部指出，中國國民黨呼籲政府正視現實，採取負責任的預算規畫，確保台灣的國防不僅建立在先進武器之上，更奠基於守護國家的官兵士氣與福祉。

