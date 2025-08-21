行政院拒為藍白2法編明年預算 民眾黨團怒轟：應換掉卓榮泰

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，舉債高達2992億，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需預算編列其中。民眾黨立院黨團今發聲明提3點主張，要求換掉行政院長卓榮泰，並強調賴清德政府的作為，猶如中共在地協力者，假挺台灣，真掏空國安。

民眾黨團表示，立法院今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，因應通膨加劇、維持警消人員之退休後基本生活，修法調整警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得。此外，立法院今年6月也三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇。

民眾黨團認為，上述兩修法，前者顧及警消防人員勤務危險度、傷亡率高，承擔高度工作風險，考量過去年改所訂的所得替代率早已不符現實，必須與時俱進調整，為傾聽真實民意，民眾黨團開三場公聽會，並做兩次大規模民調，結果顯示高達七成的民眾都支持提高警消等特殊人員退休後的所得替代率。

民眾黨團表示，因應兩岸對峙升溫，國防預算不斷增加，兵源卻嚴重流失，在野黨修法提高志願役薪資，照顧基層國軍、為國留才，改善過勞勤務，避免國防崩潰，但卓榮泰內閣竟以「假公平」作為藉口，阻擋國家為國軍提供應有保障，此行徑形同放任國軍兵源危機惡化，使國軍陷於人少事多的困境。賴清德政府的作為，猶如中共在地協力者，假挺台灣，真掏空國安。

民眾黨團也提3點主張，首先是無論是警察人員人事條例或軍人待遇條例，均為立法院三讀通過，總統公布施行之法令，卓榮泰連最基本的依法行政都做不到，嚴重破壞國家民主法治，根本愧對國人、忝為行政院長，只知無限覆議、釋憲，又不敢承擔政治責任，「最不適任閣揆」當之無愧，總統應盡速撤換、內閣全面改組，以維法制。

其次總統頒布施行之法令，卓榮泰竟敢公然違背。民眾黨團質疑，賴清德總統與卓榮泰根本在唱黑白臉，卓榮泰之目無法紀、膽大妄為實為總統授意，倘賴總統認為軍警消待遇及退休金不應提高，應公開向國人進行說明，不要躲在閣揆背後當影武者，卻不敢面對人民。

民眾黨團呼籲行政院切莫再公然違法，三讀法令編列預算應依法編足，民進黨政府莫以政治鬥爭為樂、犧牲軍警消待遇，更不要繼續操弄不同職業、世代間的對立，把政黨利益置於國家利益之上。