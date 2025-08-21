中央總預算拍板！黃偉哲批新版財劃法粗暴通過 台南財政遭受空前衝擊

行政院今天拍板115年度中央政府總預算案，因財劃法修正與國防等重大支出需求，中央將舉債2992億元，若再加上特別預算1008億元，合共須舉債4000億元。針對115年度中央政府總預算案，台南市長黃偉哲表示，藍白以粗暴方式通過新版財劃法，導致中央115年歲入將大幅減少，必須以舉債方式通過總預算案，台南財政也將遭受空前衝擊。

台南7月初接連遭逢丹娜斯風災及0728豪雨，重建之路漫長，黃偉哲感慨面對極端氣候的挑戰，地方將面臨「巧婦難為無米之炊」的困境。

黃偉哲表示，立法院藍白立委在缺乏完整配套與地方溝通的情況下，粗暴通過新版財劃法，此舉造成分配制度不均與中央財政吃緊，也讓基層治理陷入困境，加劇南北差距，對台南市政推動造成沉重壓力。

黃偉哲指出，財劃法修正後，經行政院估算中央歲入將大幅減少，有關分配各縣市之普通統籌分配稅款及一般性補助款收入，因分配額度尚未確定，因此115年度台南市總預算案籌編，歲入部分暫以114年度額度編列。

依上述基礎核編台南市115年度總預算籌編結果差短為47.58億元，尚不包括財政劃修法後所增加普通統籌分配稅款163億元及事權移轉支出約278億元。在計畫型補助部分，截至目前經中央核定台南市部分，較114年度減少228.41億元，主要是中央修正對地方政府補助辦法，擬調降計畫型補助比例至50%，惟尚未完成修正。

黃偉哲強調，財劃法修正後，雖使台南市增加163億元統籌分配稅款，相較其他直轄市，台南增幅最少，每人平均僅2.6萬元，遠低於台北市的4.46萬元。黃偉哲指出，台南在南科產值與國家經濟貢獻上表現亮眼，但在資源分配上卻未能反映實際貢獻，顯示制度存在嚴重偏差。

在事權轉移方面，財劃法修正後，中央事權移轉迫使台南需承擔龐大支出，包括國立高中職改隸及私立高中退撫不足約 99億元；勞健保（政府負擔）約 85億元；農民福利及社會保險約 80億元；節能家電約 8億元；省立醫院改隸約 6億元。台南市每年需額外負擔約278億元。加上中央規劃軍公教加薪3%，地方需共同承擔百億級支出，無疑壓縮了市府在治水、交通與社會福利等面向的施政能量。

此外，由於台南財政體質欠佳，歲出預算約有七成須仰賴中央補助，計畫型補助尤其重要，因應財劃法修正，中央刻正修正對地方政府補助辦法，擬調降計畫型補助比例至50%。除上述增加歲出外，台南市軌道建設尚在起步階段，軌道建設經費需求約4239億元，其中中央補助約2660億元（62%），倘調降補助比例，勢必排擠其他建設經費。