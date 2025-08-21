總預算未列志願役加薪、警察替代率 政院：軍公教6年共調薪14.7%

有關行政院21日院會通過115年度中央政府總預算暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算一事，行政院發言人李慧芝21日表示，政府照顧警察與國軍一向不遺餘力，從2018年至今共為軍公教同仁調薪4次，調幅達14.7%。

李慧芝指出，近年警察人員的福利也不斷提升，包括提升超勤加班費、修正警勤加給表支給數額、增訂重要勤務獎勵金、訂定深夜危勞性勤務津貼支給表、增進警察人員醫療補助、領有警察獎章者提升加發退休金上限等；此外，賴清德總統宣布今年4月1日開始就幫國軍加薪，作戰部隊基層士兵最多每月增加1.2萬元，行政院卓榮泰院長也在5、6月之間分別核定調升「網路戰」、「戰航管」以及「電偵」三項加給，行政院上周四（8月14日）院會通過的追加預算案中已納入提升國軍待遇59.5億元。

李慧芝強調，政府對於國軍及警察人員的權益保障不遺餘力，未來也將持續提升相關福利與待遇；卓榮泰院長已經說明，中央政府必須考量不同公務員的公平性、衡平性，且立法院三讀通過的軍人待遇條例以及警消退休條例尚有違憲疑慮，因此115年度中央政府總預算，暫緩編列相關預算，並且會在總預算案送出時聲請釋憲，期盼在釋憲過程中能夠回歸正常憲政體制，符合「行政院編製預算、立法院審議預算」的憲法精神，若未來釋憲結果出爐，憲法法庭認定沒有違憲，政院會進行調整、追溯補齊。