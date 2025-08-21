快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷日前在社群平台發文爆料，指經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天，在飯店設「快樂宴」並停留3小時，郭智輝日前委由律師提告，而侯漢廷今道歉，認了未嚴謹查核，郭智輝雖然對侯的認錯予以肯定，但仍不撤告。

侯漢廷日前爆料後，經濟部二度發出聲明澄清，要侯漢廷提出證據，否則會採法律行動，而日前更證實，郭智輝已經委由律師處理。

侯漢廷今天表示，他未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷出現重大失誤，為此向郭智輝、經濟部及社會大眾道歉，並會全力配合調查，承擔應負的法律責任。

而郭智輝隨後也發出聲明表示，對侯議員勇於認錯的態度予以肯定，然而身為民意代表，其發言具有高度影響力，更應謹言慎行。

郭智輝表示，此次未經查證、以片段資訊斷章取義的批評，已對他及內閣團隊造成影響，為了確保公共討論應建立在事實基礎上，避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。