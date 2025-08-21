周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

立委林岱樺爭取高雄市長提名風波不斷，今天受訪完整回應，除強調週刊報導是拼湊的假內容外，她也首次曝光感情世界，提及從政前曾有短暫職場戀情，但投入政治工作後，全心投入民眾服務，沒有八卦傳聞。

林岱樺近日動作不斷，日前高調攜手母親前往鳳山天公廟上香祈福，並宣示參選高雄市市長到底之後，今日又再度接受媒體人黃光芹採訪，直球對決外界質疑。

針對近日鏡週刊接連揭露檢調偵辦及影射林岱樺與通法寺住持關係密切等相關內容。林岱樺說，相關報導絕非事實，自事件爆發以來，從媒體到網路言論，針對進行她鋪天蓋地的霸凌與性別羞辱，她選擇站出來回應，並非只為了自己，而是認為連女性國會議員都會在性別羞辱中被擊倒，她認為自己唯有「活下來、站起來」，才能捍衛每一位女性的尊嚴。

林岱樺表示，拼湊的東西是假的，她願坦然接受社會檢驗，並點名「同時掌握媒體與檢調的不肖勢力」才是真正的暗黑勢力，此類不實爆料並非單一事件，若不改變歪風，國家司法威信絕對會為此動搖，司法應該是人民的靠山，而非政治的打手。

林岱樺強調，她若有機會擔任市政首長，將設立專責機構，保障人民司法人權，尤其針對網路霸凌與性別羞辱，政府不能再漠視無作為。

外界關注林岱樺的感情世界，今日受訪時，林岱樺提及，她從政前曾有過短暫職場戀情，但在全心投入政治工作後，投入民眾服務，無八卦傳聞。