聽新聞
0:00 / 0:00

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部常務次長黃謀信。圖／法務部提供
法務部常務次長黃謀信。圖／法務部提供

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版本，與立委版同一方向，甚至更嚴格，含犯殺人罪判有期徒刑10年以上者均不准假釋。

吳宗憲等人的修法草案，將無期徒刑分「一級無期徒刑」、「二級無期徒刑」、「三級無期徒刑」；「一級」不得假釋，「二級」假釋門檻為40年，假釋期間為35年，「三級」假釋門檻為25年，假釋期間為20年。

黃謀信表示，關於判處無期徒刑者不得假釋，法務部持贊成立場，但要視在什麼條件下不予受無期徒刑宣告的受刑人假釋。

黃謀信說，法務部已研擬相關草案，目前送行政院審議，草案對無期徒刑加入不得假釋的相關規定，但是否要「層級化」審查？未來可以討論。

黃謀信表示，委員版草案是不論罪名為何，只要判無期徒刑確定又符合「一級」者，即不得假釋，法務部版本是犯殺人罪判處無期徒刑、有期徒刑10年以上受刑人即不得假釋，在修法方向上與委員一致，某種程度甚至還更嚴格。

有法界人士對「無期徒刑三級制」表示，如果全部不准無期徒刑受刑人假釋，可能衍生獄政管理的問題，未必是好政策；1名北部檢察官說，立委版的分級制度是依罪名分？依在監表現分？還是有其他合理依據？目前無法評論。

國民黨立法委員吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法委員吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

假釋 修法 法務部 受刑人 國民黨 無期徒刑

延伸閱讀

藍委吳宗憲推無期徒刑分級制 學者：雖悖離現實但可討論

陳昭姿支持修法讓無期徒刑不能假釋 指台灣社會還不能接受廢死

國防預算恐破9千億元 吳宗憲：花大錢要買有效的武器

立委吳宗憲推無期徒刑分級制 最重終身監禁不得假釋

相關新聞

明年度總預算未調軍警消待遇 在野批違法

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確...

藍委推動「無期徒刑三級制」 第一級終身監禁不得假釋

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，遭各界質疑形同「實質廢死」。國民黨立法院司法委員會召委吳宗憲昨開記者會宣布，下周司委...

823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外...

綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

無期徒刑分級 學者：較符合民意

立委推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為「可以討論」，但用刑法硬性規定假釋年限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。