卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

行政院會今天通過明年度中央政府總預算，將送至立法院審議。行政院長卓榮泰指出，除了預算之外，政府也將推出減稅政策。為增加民眾家庭可支配所得，明年起租屋青年全年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，此外，三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。

卓榮泰表示，明年起民眾申報綜合所得稅時，政府將提高基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額，且上調課稅級距金額，增加育兒家庭的幼兒特別扣除額，同時將租屋族的租金支出加大扣除金額且改列特別扣除額。

卓榮泰說，每個人的基本生活費會調高3000元，長照特別扣除額在修法完成後也會調高到18萬，也就是說，明年租屋青年年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下、三代同堂年所得在212.4萬元以下都免繳綜合所得稅。