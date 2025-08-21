快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影

行政院會今天通過明年度中央政府總預算，將送至立法院審議。行政院長卓榮泰指出，除了預算之外，政府也將推出減稅政策。為增加民眾家庭可支配所得，明年起租屋青年全年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，此外，三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。

卓榮泰表示，明年起民眾申報綜合所得稅時，政府將提高基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額，且上調課稅級距金額，增加育兒家庭的幼兒特別扣除額，同時將租屋族的租金支出加大扣除金額且改列特別扣除額。

卓榮泰說，每個人的基本生活費會調高3000元，長照特別扣除額在修法完成後也會調高到18萬，也就是說，明年租屋青年年所得在62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下、三代同堂年所得在212.4萬元以下都免繳綜合所得稅。

卓榮泰 特別扣除額 基本生活費

延伸閱讀

卓榮泰：明年起擴大減稅 這三類人可望免繳所得稅

影／運動部九月掛牌成立 卓榮泰勉勵選手壯大運動產業

國防預算新高卻未編軍人加薪 藍委：賴清德卓榮泰厚賊薄民

政院公布明年總預算缺軍警加薪 王鴻薇轟卓榮泰「毀憲亂政」

相關新聞

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

行政院會今天通過明年度中央政府總預算，將送至立法院審議。行政院長卓榮泰指出，除了預算之外，政府也將推出減稅政策。為增加民...

【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

在藍白力推下，行政院終於拍板普發現金1萬元，綠營想在地方扳回一城，新北市議會民進黨團昨天提案要求新北市府普發現金4萬60...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

立委林岱樺爭取高雄市長提名風波不斷，今天受訪完整回應，除強調週刊報導是拼湊的假內容外，她也首次曝光感情世界，提及從政前曾...

王鴻薇揭補助綠媒預算被偷加回來 民進黨死都不加薪軍警

行政院今公布115年度總預算案，卻無編列為軍警加薪的預算，國民黨立委王鴻薇再揭，翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發...

文化部完成115年度預算編列 李遠盼以文化團結台灣

行政院會今天通過115年度中央政府總預算案，將送立法院審議。文化部主管預算編列達新台幣297億元（加計文化發展基金等約3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。