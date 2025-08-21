快訊

林岱樺：相信賴總統、陳其邁不會指定接班人介入初選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／直播節目「中午來開匯」提供
民進黨立委林岱樺今天接受直播節目「中午來開匯」專訪時表示，歷經司法追殺與媒體攻擊，彷彿被斷手斷腳，半年幾乎未展開競選活動，但仍能獲得市民支持，證明高雄市民既不會被愚弄，也相信她的人格；她相信賴清德總統、高雄市長陳其邁都不會選邊站，民進黨初選應回歸民調機制，呼籲外界勿以派系或指定接班人來解讀人選。

近來流傳稱，賴總統屬意立委賴瑞隆、陳其邁支持立委邱議瑩接班，林岱樺指出，她從過去到現在沒有排斥任何黨內同志，也相信賴總統高度不會介入初選，才可以保留最大整合空間，她還說，指定接班人就不是民主，而民主政治的主體是市民，市民支持哪一位來接班，這才是最重要的，且現在的民主政治，只要誰說是誰的接班人，那個人大概就會為人民淘汰。

林岱樺表示，她身為民進黨中執委，也在中執會當中很正式通過「2026年直轄市首長的提名條例」，當初也講得很明確，將會用民調來作為初選機制，絕對相信也絕對尊重民進黨的初選。

林岱樺也秀出一張時間軸，稱是關於檢調和特定媒體對她的攻擊，從今年2月16日表態參選市長，隔了4天，2月20日檢調就第一波的搜索；到4月8日公布4月12日要舉辦2千人大罷免宣講，4月11日她的所有助理都遭搜索，且已是第三波搜索；再到6月18日，中執會通過市長提名特別條例，她也表態認同這樣的遊戲規則，6月23日檢察官就起訴她；8月7日她更宣布參選到底，周刊就有人格毀滅式的報導，只因她表態要參選，「一切都太巧合」。

至於最壞的狀況會不會脫黨參選？林岱樺說，只要民進黨沒有退出主流民意，就不會退出民進黨，所以根本不存在退黨的問題，民進黨主席賴清德剛任命徐國勇為新任民進黨秘書長，就表示賴是有心要改革的，所以希望全國同胞一定要給賴總統信心、支持改革。

