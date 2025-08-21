台美深化跨境緝毒合作 簽署合作備忘錄共享資訊

為深化跨境緝毒合作，駐美代表處與美國在台協會在美國維吉尼亞州簽署合作備忘錄，強化台灣高等檢察署與美國緝毒署之間的情資共享，提升調查效率。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，第4屆年度「跨境緝毒合作論壇」18日首度在美國舉行，台灣駐美代表處與AIT於論壇前首簽相關合作備忘錄，強化雙方情資共享，提升調查與起訴跨境毒品走私組織的效率。

美國緝毒署亞太處長史考特（John Scott）表示，此論壇展現台灣與美國一致的決心，雙方將攜手打擊毒品走私。緝毒署了解國際合作是瓦解毒品走私組織的關鍵，這次論壇有助深化夥伴關係、共享情報、制定策略，打擊全球毒品貿易。

台灣高等檢察署指出，今年的論壇以及簽署的合作備忘錄，為深化國際執法網絡合作建立了全新起點。這 些努力均為達成一項明確的目標，也就是瓦解跨境毒品走私組織，並守護太平洋兩岸民眾的健康與安全。

AIT表示，台灣打擊偽藥生產新規於3月31日上路，成為論壇焦點，所有台灣出口的打錠機、零件及模具均須加印序號，不僅創下亞洲先例，更是防範打錠設備流入非法市場的關鍵一步。

AIT提到，這屆論壇也展示美國緝毒署台北緝毒聯絡處（Taipei Narcotics Liaison Office）與台灣執法機關密切合作的成果，包括聯手打擊從金三角向台灣及其他亞太地區走私愷他命（Ketamine）與甲基安非他命（Methamphetamine）的跨境犯罪組織。

AIT說明，論壇在美國緝毒署（DEA）總部舉行，由AIT和台灣駐美代表處主持，美國緝毒署、聯邦調查局、美國郵政檢查局、美國海關及邊境保護局，以及台灣的執法機關高階執法官員與會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885