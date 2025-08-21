快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

台美深化跨境緝毒合作 簽署合作備忘錄共享資訊

中央社／ 台北21日電

為深化跨境緝毒合作，駐美代表處與美國在台協會在美國維吉尼亞州簽署合作備忘錄，強化台灣高等檢察署與美國緝毒署之間的情資共享，提升調查效率。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，第4屆年度「跨境緝毒合作論壇」18日首度在美國舉行，台灣駐美代表處與AIT於論壇前首簽相關合作備忘錄，強化雙方情資共享，提升調查與起訴跨境毒品走私組織的效率。

美國緝毒署亞太處長史考特（John Scott）表示，此論壇展現台灣與美國一致的決心，雙方將攜手打擊毒品走私。緝毒署了解國際合作是瓦解毒品走私組織的關鍵，這次論壇有助深化夥伴關係、共享情報、制定策略，打擊全球毒品貿易。

台灣高等檢察署指出，今年的論壇以及簽署的合作備忘錄，為深化國際執法網絡合作建立了全新起點。這 些努力均為達成一項明確的目標，也就是瓦解跨境毒品走私組織，並守護太平洋兩岸民眾的健康與安全。

AIT表示，台灣打擊偽藥生產新規於3月31日上路，成為論壇焦點，所有台灣出口的打錠機、零件及模具均須加印序號，不僅創下亞洲先例，更是防範打錠設備流入非法市場的關鍵一步。

AIT提到，這屆論壇也展示美國緝毒署台北緝毒聯絡處（Taipei Narcotics Liaison Office）與台灣執法機關密切合作的成果，包括聯手打擊從金三角向台灣及其他亞太地區走私愷他命（Ketamine）與甲基安非他命（Methamphetamine）的跨境犯罪組織。

AIT說明，論壇在美國緝毒署（DEA）總部舉行，由AIT和台灣駐美代表處主持，美國緝毒署、聯邦調查局、美國郵政檢查局、美國海關及邊境保護局，以及台灣的執法機關高階執法官員與會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

AIT 毒品 美國在台協會

延伸閱讀

美國把印度逼到中俄陣營去了

影／近日關員查緝毒品遭暴力攻擊 台北關今嚴正聲明依法嚴辦絕不寬貸

喪屍煙彈流入大甲社區 警溯源搗破煙彈分裝場…緝獲販毒集團主嫌

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

相關新聞

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

行政院會今天通過明年度中央政府總預算，將送至立法院審議。行政院長卓榮泰指出，除了預算之外，政府也將推出減稅政策。為增加民...

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷日前在社群平台發文爆料，指經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天，在飯店設「快樂宴」並停留3小時，郭智輝日前委...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

立委林岱樺爭取高雄市長提名風波不斷，今天受訪完整回應，除強調週刊報導是拼湊的假內容外，她也首次曝光感情世界，提及從政前曾...

王鴻薇揭補助綠媒預算被偷加回來 民進黨死都不加薪軍警

行政院今公布115年度總預算案，卻無編列為軍警加薪的預算，國民黨立委王鴻薇再揭，翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發...

行政院拒為藍白2法編明年預算 民眾黨團怒轟：應換掉卓榮泰

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，舉債高達2992億，卻未將立法院修正通過「警察人員人事條例」及「軍人待遇條例」所需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。