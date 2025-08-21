文化部完成115年度預算編列 李遠盼以文化團結台灣

行政院會今天通過115年度中央政府總預算案，將送立法院審議。文化部主管預算編列達新台幣297億元（加計文化發展基金等約300億元），文化部長李遠說，盼以文化團結台灣。

文化部長李遠表示，特別感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰及行政院對文化部的全力支持，在財劃法實施及包含前瞻計畫等特別預算屆期情況下，仍然維持文化部及支持地方文化建設的預算規模。文化部也將努力與立法院不分黨派委員溝通與尋求支持，期盼共同以文化團結台灣。

根據今天文化部發布的新聞稿，115年度文化部主管預算編列達297億元（加計文化發展基金等約300億元），與114年度行政院送交立法院審議預算數290億元（加計前瞻為304億元）相比，增加約7億元；與114年度經立法院三讀通過的法定預算數279億元相比，增加約18億元。

文化部表示，明年度預算是李遠上任以來，歷經一整年逐項政策、預算仔細檢討及盤整後，首度完整編列的預算書。

整體編列重點特別考量國際情勢、國內災後重建及文化產業實際需求，對內將透過蓬勃文化產業發展與擴大文化展演（會）規模，以擴大內需；對外則將持續支持台灣文化內容走向國際，並延續巴黎文化奧運、大阪文化世博以及與外交部合作的「歐洲台灣文化年」等經驗，幫助團隊登上國際，拓展文化外交。

李遠提到，文化部自民國112年起發放18到21歲、113年16到22歲每人1200點文化禮金，創下90%的領取率，以去年人數計算，也就是讓約130萬青年，共同增加逾15億元的藝文產業商機。

李遠表示，今年起試辦13到15歲600點，至今整體領取率已達73%，預估年底達到90%以上。總計明年度若預算獲得支持，13到22歲共有200萬青年的1200點文化幣，不但將直接挹注如出版、表演藝術、電影等文化產業，也將培養更多台灣青少年參與及體驗文化活動。

李遠說：「這樣潛移默化所帶來的影響極為深遠，向下扎根的文化消費習慣也有助於創造未來更大的文化經濟規模。」