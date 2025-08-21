聽新聞
0:00 / 0:00

藍委吳宗憲推無期徒刑分級制 學者：雖悖離現實但可討論

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

國民黨立委吳宗憲等人推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆受訪表示，若用刑法硬性規定假釋年限，憂心忽略個案差異性，有一點「悖離現實」，應保留一定的彈性，但還是可以提出討論。

鄭瑞隆說，無期徒刑的刑度很高，涉犯重罪包括殺人、性侵殺人、買凶殺人或故意縱火燒死多人等，是僅次於死刑的處遇，但考量可能有犯罪刑度高，但並惡性重大犯罪，入獄25年以上可依在監考核表現、累進處遇分數提報假釋申請，經核准出獄將終身保護管束。

鄭瑞隆說，如果罪行不是那麼惡性重大，有機會回到社會重新做人，也不是一件壞事，現行做法並不是那麼硬性規定，而是看個案狀況，針對犯罪惡質性很高的人，若希望無期徒刑不能假釋，法院可在判決書中載明，現行做法已能處理部分問題，並不是完全不能處理。

鄭瑞隆指出，因為個案差異性太大，如果用剛性法律去做全部規範，會忽略個案差異性，不是那麼妥適，還是應保留彈性，畢竟每個人的犯罪立場、動機、目的、手段及結果都不太一樣，若用刑法硬性規定假釋年限，限制受刑人提報假釋，他認為有一點「悖離現實」。

鄭瑞隆強調，他認為有期徒刑分級制是可以討論的，但刑事政策要做決定沒這麼快，需要審慎一點，以免造成不必要社會紛爭，贊成可以討論這個問題，立法院、法務部、民間團體及學者專家研究如何改善現行制度，看目的是要讓國內治安更好，還是要讓監獄關更多人。

假釋 殺人 無期徒刑

延伸閱讀

陳昭姿支持修法讓無期徒刑不能假釋 指台灣社會還不能接受廢死

國防預算恐破9千億元 吳宗憲：花大錢要買有效的武器

立委吳宗憲推無期徒刑分級制 最重終身監禁不得假釋

黨魁無人接恐混亂？吳宗憲：不覺得國民黨有領導危機

相關新聞

明年度總預算未調軍警消待遇 在野批違法

明年度中央政府總預算案昨拍板，行政院長卓榮泰點名軍人待遇調整及警消退休條例是「爭議預算」，未納入總預算案也將提出釋憲，確...

藍委推動「無期徒刑三級制」 第一級終身監禁不得假釋

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，遭各界質疑形同「實質廢死」。國民黨立法院司法委員會召委吳宗憲昨開記者會宣布，下周司委...

823後內閣改組 國安外交傳異動、賴卓體制將延續

八二三第二波大罷免結束後，賴政府執政團隊將進行人事調整。據了解，行政院長卓榮泰留任的可能性高，內閣傾向局部改組，國安及外...

綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發...

地方統籌分配款增4165億 卓揆：須舉債4000億因應

為因應新版財劃法上路，行政院昨拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰說，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一...

無期徒刑分級 學者：較符合民意

立委推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為「可以討論」，但用刑法硬性規定假釋年限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。