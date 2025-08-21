聽新聞
0:00 / 0:00
影／運動部九月掛牌成立 卓榮泰勉勵選手壯大運動產業
行政院長卓榮泰中午出席世運會返國餐會致詞，呼籲選手運用智慧、經驗幫台灣壯大運動產業，成為照顧更多後輩的一個力道，也可以成為選手未來生活上、工作上，能夠努力爭取的一個方向，所以運動產業這塊未來也是運動部重要的一環。這是一個全新的運動部、這是一個國家的運動部、這是大家的運動部。呼籲選手共同支持，讓運動部能夠揚眉吐氣。
卓榮泰表示拔河隊教練郭昇一直克服自己行動上的不便，他還是堅持站在第一線，我們看到的不僅是一個投入更是一種堅持，堅毅不拔的精神，這是各位最好的典範，不僅要照顧自己，也要照顧別人。我們共同來學習這一點，也要求來賓給郭教練掌聲鼓勵。隨後再次要求來賓給破世界紀錄「排灣族大力士」楊森掌聲鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言