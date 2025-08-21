影／運動部九月掛牌成立 卓榮泰勉勵選手壯大運動產業

行政院長卓榮泰中午出席世運會返國餐會致詞，呼籲選手運用智慧、經驗幫台灣壯大運動產業，成為照顧更多後輩的一個力道，也可以成為選手未來生活上、工作上，能夠努力爭取的一個方向，所以運動產業這塊未來也是運動部重要的一環。這是一個全新的運動部、這是一個國家的運動部、這是大家的運動部。呼籲選手共同支持，讓運動部能夠揚眉吐氣。

卓榮泰表示拔河隊教練郭昇一直克服自己行動上的不便，他還是堅持站在第一線，我們看到的不僅是一個投入更是一種堅持，堅毅不拔的精神，這是各位最好的典範，不僅要照顧自己，也要照顧別人。我們共同來學習這一點，也要求來賓給郭教練掌聲鼓勵。隨後再次要求來賓給破世界紀錄「排灣族大力士」楊森掌聲鼓勵。 行政院長卓榮泰中午出席世運會返國餐會，破世界紀錄奪金的「排灣族大力士」楊森（前左一）、健力男子裝備中量級金牌江凱傑（前左二）、6連霸女子拔河選手代表田嘉蓉（前左三）揮手致意。記者蘇健忠／攝影