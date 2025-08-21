國防預算新高卻未編軍人加薪 藍委：賴清德卓榮泰厚賊薄民

行政院今公布明年度國防預算，高達9495億元，卻無編列為軍人加薪的預算。國民黨立委許宇甄批，國防預算史上最高，志願役待遇卻未依法編預算提高，賴清德總統、行政院長卓榮泰「厚賊薄民」。

許宇甄表示，行政院明年度國防預算創歷史新高，但如此龐大的預算卻未納入志願役軍人待遇調整，也未在退撫預算中編列警消、海巡退撫調整經費。立法院早已立法幫軍人加薪、照顧退休警消、海巡，這些支出具有法律拘束力，卻遭行政院公然漠視。卓榮泰明知違法仍刻意為之，根本是「知法玩法」；身為國家領導人的賴清德，不但沒有糾正，反而一味追逐軍購數字的膨脹，將人民血汗稅金堆疊在冰冷的鋼鐵上，卻吝於投入在真正守護家園的血肉之軀，根本是本末倒置，讓國軍將士心寒透骨。

許宇甄批評，賴清德嘴上要民間企業協助軍人搭機升等、購物折扣，自己卻成了一毛不拔的「鐵公雞」；但對綠友友的綠能採購經費卻是編好編滿，毫不手軟，讓特定財團賺得盆滿缽滿。對比之下，一談到志願役軍人、退休警消與海巡的待遇保障，賴政府卻是斤斤計較、處處刁難。這種雙重標準，本質上就是將財團私利凌駕於國家良心與正義之上。身為三軍統帥的賴清德，若只重視冷冰冰的武器，而犧牲浴血奮戰的將士，將會徹底失去將士之心。中華民國有這樣的領導者，實乃國之大不幸。

許宇甄指出，行政院根本沒有記取去年的教訓。去年因未依法編列原住民禁伐補償法定支出，114年度總預算被立法院退回重編。本以為卓榮泰今年會記取教訓，豈料竟再度故態復萌，無視法治，形同挑釁國會。這已非單純的行政失職，而是蓄意踐踏憲政秩序。國民黨團為確保行政院依法行政，不排除再度退回115年度總預算，要求重新編列，以彰顯憲政原則，維護制度尊嚴。

許宇甄強調，軍人不該淪為賴清德演講裡的空洞修辭，更不是預算表上可隨意刪去的數字。他們是有血有肉、守護家園的子弟兵。如果政府不能以誠信守法保障將士尊嚴、照顧軍人生活，只知擴大軍事採購，讓特定人賺取佣金回扣，終究難以撐起國家安全。

許宇甄呼籲，民為貴，社稷次之，君為輕。賴清德與卓榮泰切勿抱持「厚賊而薄民」的心態。國家機器的存在，是為了保護人民與守護士兵，而不是淪為綠營派系的分贓工具。行政院與總統府應依法編足照顧國軍、警消、海巡人員的預算，而不是只想著如何照顧綠友友的光電集團。