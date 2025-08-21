王鴻薇揭補助綠媒預算被偷加回來 民進黨死都不加薪軍警

行政院今公布115年度總預算案，卻無編列為軍警加薪的預算，國民黨立委王鴻薇再揭，翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發現行政院這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。她轟，政院不願給軍警消加薪，民進黨死都要給三民自預算。

王鴻薇表示，稍早她揭發行政院通過115年度中央政府總預算，違法未編列立院三讀通過且經總統公告，「警察人事條例」和「軍人待遇條例」修正案提高現役軍人待遇和警消退撫待遇。

王鴻薇指出，沒想到翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發現，行政院這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。民進黨政府，又在玩偷雞摸狗的把戲。現在是要通過追加預算讓你去豢養媒體嗎？

王鴻薇說，根據「114年中央政府總預算追加預算案」以及「113年、114年的中央政府總預算總預算」，可以發現，民進黨政府113年編列「媒體政策及業務宣導經費」預算為11億6272萬元，114年更進一步編列14億9288萬6千元。經過立法院刪減後為7億2447萬3千元。然而行政院近日提出的總預算追加預算案又補到11億5353萬9千元。如果沒有被發現，一旦通過恐怕又要讓這些綠媒賺飽飽。

王鴻薇指出，她過去就揭露，立法院預算中心之前就有釋出報告，近3年政府媒體宣傳費集中特定得標廠商。民國105年民進黨執政開始計算，三立、民視長年把持政府媒體預算，按工程會資料，得標高達95億元，平均每年拿10到11億元預算。「媒體政策及業務宣導經費」本就是他們豢養特定媒體的飼料，也是本次監督預算的重點，更是人民所痛恨的，民進黨暗渡陳倉，就是在挑戰國人底線。

王鴻薇強調，尤其賴清德政府，說到要提升現役軍人待遇和警消退撫待遇，或是要普發現金一萬，不是推託浪費國人時間，就是試圖靠釋憲大法官翻桌，但是面對這些要給自己人的錢，就是想方設法也要生出來，軍警消同胞，怎麼可能忍得下去。