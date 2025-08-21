【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

在藍白力推下，行政院終於拍板普發現金1萬元，綠營想在地方扳回一城，新北市議會民進黨團昨天提案要求新北市府普發現金4萬6000元。兼民進黨發言人的議員卓冠廷表示，此案已在議會通過，請侯友宜團隊像台南市府一樣正式回應民意。卓冠廷拿台南比新北， 有如拿蘋果跟橘子，根本沒意義，今天被黃國昌批行徑如小丑，也是剛好而已。

新北市議會昨天開臨時會，市議會民進黨團提案要求市府普發現金4萬6000元。卓冠廷表示，新北市議會藍軍過半，沒有任何一個議員正式提出異議，此案已在議會通過，議長裁示交市府研議，代表普發4萬6000元是跨黨派共識，「請侯友宜市府團隊正視民意，像台南市府一樣正面面對，正式回應。」

台南市議會民進黨團前天提案，要求台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以普發現金還稅於民，台南市長黃偉哲「配合」回應表示會進行研議。新北市議會民進黨團昨天馬上跟進，政治操作意味更加濃厚。

不過，新北有條件和台南一樣普發現金嗎？其實台南市長黃偉哲昨天也只是答應「研議」，並沒有答應普發。根據台南市議會民進黨團的說法，市府超徵稅收和交通罰款約13億元，這筆錢應還稅於民，幫助受災民眾。

黃偉哲算了一下，台南市人口185萬人，如果普發現金，一人只能拿到7、800元，「我的態度不重要，民意比較重要啦。」黃偉哲也附帶說明，台南目前負債400多億元，中央砍一般性補助款50多億元，要擠出13億元普發現金有難度。

卓冠廷要侯友宜像台南市府一樣正式回應民意，但黃偉哲的回應重點就是如果要普發，一人分不到1000元，台南負債沉重，中央又扣補助款50多億 ，要擠出13億有困難。說白了，就是沒錢，只差沒說「辦不到」，有回應等於沒回應，卓冠廷難道要侯友宜也來比照演一次？

再者，台南市綠營議員提案的13億元是包括房屋稅、地價稅等超徵稅額約8.17億元、交通違規罰款超收4.7億元；然而新北市民進黨團提案的金額是新北市府整體淨資產扣掉負債後增加1724億元，加上去年稅收超收62億元、未執行歲出預算94億元，總計1880億元，算出來應普發每人4萬6000元，擺明笑話一則，真有新北市民會當真嗎？

新北市民進黨團說，新北市府整體淨資產扣掉負債後增加1724億元，難道是要把新北市府大樓及市有土地建物賣掉來發錢嗎？台南市民進黨團要黃偉哲普發現金，也沒有先算一算台南市府資產淨值，如果加計淨值扣負債，台南市恐怕也得發普發數萬元不可，黃偉哲要怎麼回應？

別忘了，黃偉哲面對普發現金的民意時，也不忘隱約砲轟中央扣發50多億元；新北市民進黨團要市府普發4萬6000元，怎不先算算中央到底扣發新北市多少補助款？

依國民黨議員林國春的版本，新北市升格以來，中央每年少給統籌分配稅款206億元，累計積欠新北2350億元，這可比民進黨團算出來1880億元還要多出470億元，更別提新北市去年負債48億元，歷年累計負債達887億元，六都人均預算排名吊車尾，民進黨團到底是要修理侯友宜，還是為市民謀福，已經一目了然了。