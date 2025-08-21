新北通過普發4.6萬？卓冠廷強調經議長裁示 江怡臻批卓瞎

新北市議會民進黨團昨在議會提案新北市普發4.6萬元，議長裁示送市府研議辦理。但有綠議員發文「通過」引發藍綠互嗆。民進黨市議員卓冠廷今說，會議記錄清楚寫到議長裁示送市府研議辦理，當時沒有國民黨議員表達異議，不然怎麼會決議照案通過？國民黨議員江怡臻再次批卓，議長裁示送市府研議，不是通過提案，很多民進黨議員都很清楚這一點沒有上車，卓的行為凸顯他的無知。

卓冠廷指出，昨天臨時動議，黨團總召廖宜琨等28人見請市府發放4萬6000萬元，最後決議送新北市府研議辦理，是清楚不過的事情。

卓冠廷表示，對於普發1萬元現金，行政院會通過並送立法院，等藍白審議通過後就可以發放，但保守估計要舉債超過1000億元，今天用這個邏輯議會黨團算出新北市府超收，發放4.6萬元就是人民期待；中央舉債發錢，但地方政府跟大家講財政困窘，那726之前講的不就是騙票？

卓冠廷表示，昨天民進黨團提案，國民黨也沒有表達異議，國民黨身為新北市執政黨，應該勇敢跟大家講你們的態度。

江怡臻回嗆，卓冠廷身為民進黨發言人，昨天就是搞不清楚狀況，議長裁示送市府研議，並非提案通過，很多民進黨議員都知道這點，很多認真開會的議員都沒有上車。

江怡臻說，卓冠廷身為新北市議員，在呼籲普發現金同時，應該呼籲中央把苛扣的補助款還給新北市，不要只當行政院長卓榮泰的小弟。