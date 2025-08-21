快訊

明年度營業稅大減3534億元 財部：因應財劃法95.5％撥付地方

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部次長李慶華。圖／行政院提供
財政部次長李慶華。圖／行政院提供

行政院會今天通過115年度中央政府總預算案，明年度稅課收入為2兆4807億元，較今年大幅減少3038億元，主要因營業稅減列3534億元。財政部說明，受新版財政收支劃分法影響，中央地方分配比例大幅調整，營業稅部分，目前只剩1.5％基金經費、3％統一發票給獎經費，剩下95.5％都將撥給地方。

行政院會今天討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，其中總預算歲入2兆8623億元、歲出3兆350億元，歲入歲出短差1727億元，由餘轉絀，預計8月底送立法院審議。

其中歲入部分，稅課收入編列2兆4807億元，占86.7％，較今年減少3038億元，主要為營業稅減列3534億元；營業盈餘及事業收入編列2580億元，占9％；財產收入編列280億元，占1％；規費、罰賠款及其他收入編列956億元，占3.3％。

針對營業稅大幅減少，財政部次長李慶華說明，因為新版財政收支劃分法中，中央、地方分配比例有大幅調整，營業稅目前只剩1.5％基金經費、3％統一發票給獎經費，剩下95.5％都將撥給地方，因此大幅減少。 

此外，證交稅亦減列193億元，媒體詢問，是否代表政府對明年景氣或股市表現偏保守？或受到國定假日增加影響？李慶華說明，主因是去年度在評估時，是按日均值4600億元來推算，觀察今年1月到7月，並排除4月份美國宣布對等關稅的異常狀況，現在是按照日均值4288億元估計，估計天數為243天。

而貨物稅役減列441億元、關稅減列155億元，李慶華說明，這是因應稅制調整，比如節能家電補助、含糖飲料等貨物稅已刪除，另也因為受到美國對等關稅影響，今年實徵狀況相較去年並不理想，再加上明年經濟成長率來推估，因此才會有所減少。

至於奢侈稅（特種貨物及勞務稅）小幅增加，李慶華說，並無特別考量，主要參照去年5月到今年4月的全國實徵數編列，而遺產及贈與稅較以往增加56億元，她說，是因為這幾年大額案件稅收較多，扣除極端值的繳納件數，剩餘件數會考慮有稅收成長的情況，按照稅收5年來平均成長率再多編一點。 

媒體詢問，明年度中央政府總預算加計特別預算，合計舉債金額將達4000億元，是否會全數發行公債，李慶華說，不一定，也能透過與金融機構融資、借款處理，政府會設法籌措。

總預算 李慶華 財政部 財政收支劃分法

