政院公布明年總預算缺軍警加薪 王鴻薇轟卓榮泰「毀憲亂政」

行政院今公布明年度總預算案，卻無編列為軍警加薪的預算，被國民黨立委王鴻薇批「違憲總預算」，她質疑行政院長卓榮泰以為自己是大法官嗎？

王鴻薇說，行政院通過明年度中央政府總預算，竟然違法編列，未依總統公告的「警察人事條例」和「軍人待遇條例」修正案，提高現役軍人待遇和警消退撫。行政院的說法竟然是說要去釋憲，問題是在沒有釋憲結果前，卓榮泰自己以為是大法官了嗎？就直接宣判軍人加薪和警消退撫提高的死刑了嗎？毀憲亂政，莫此為甚。

王鴻薇表示，明年國防預算高達9495億元，較今年暴增近1800億元，為軍警加薪本來就可列入美國要求的占GDP3％，為何賴政府要剋扣現役軍人，以及退役的警消海巡弟兄，寧願編列鉅款去買武器，買武器來沒有人能操作，是買廢鐵嗎？

王鴻薇指出，尤其今年七大軍事院校，因為六月立法院通過幫現役軍人加薪而出現罕見的招生額滿，現在政府出爾反爾，是在開玩笑嗎？果然民進黨政府就是最大的詐騙集團，連自己的軍人都騙，還敢奢談什麼國防韌性。