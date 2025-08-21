藍批能源政策違世界潮流 綠反問是否支持燃煤復興

快訊

中央社／ 台北21日電
民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫引美國總統川普稱「風電、太陽能發電是騙局」，批評民進黨正違反世界潮流。對此，民進黨發言人吳崢質疑，國民黨台中市長盧秀燕應該先回答「支不支持燃煤復興」。

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文指風力、太陽能發電是「世紀騙局」。媒體報導國民黨主席朱立倫今天到新北市新店區陪同立委羅明才車隊掃街時表示，民進黨完全違反世界潮流，單靠綠能尤其是光電、風電，絕對沒辦法支撐台灣整個經濟發展及能源需求。

吳崢透過臉書回應指出，國民黨的國際觀要全面，不要只會搞自助餐帶風向。

吳崢表示，川普擁護傳統能源的態度向來鮮明，別的不說，川普可是大力主張「讓燃煤再次偉大」。

吳崢質疑，朱立倫今早特別肯定川普說法，「藍營現在是要全面跟川普能源政策看齊？那首先！國民黨台中市長盧秀燕支不支持燃煤復興？請回答！」

川普 吳崢 國民黨

