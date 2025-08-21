「錯了就認」兩度鞠躬向郭智輝道歉 侯漢廷：監督別人前要監督自己

民進黨內閣將改組，其中屢被點名的經濟部長郭智輝去留成焦點。然而，北市議員侯漢廷上周爆料，郭智輝在美對台暫時性關稅當天還沒下班就到飯店赴宴並待3小時，侯今天兩度鞠躬向郭智輝道歉，「監督別人之前，他更應先監督自己。」

侯漢廷表示，昨天看到經濟部公告的監視器畫面後，立刻回頭與消息來源再次確認查核，今天早上再度確認監視器畫面，確定他的資料來源有誤，與他一開始收到資料是下午4時40分不符，因此立刻發出道歉聲明，「我的資料就是錯的，錯了就認。」

侯漢廷說，這次道歉是他自己判斷的錯誤，不涉及任何政黨或政治操作。監督別人之前，他更應先監督自己。至於他人的評論或反應，他無法控制，也不會因此退縮或改變他承擔責任的態度。

8月14日上午，侯漢廷爆料8月1日美方公告台灣關稅是20%+N的當晚，郭智輝優於日韓承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店主題竟是「當我們快樂在一起」設宴。對此，經濟部稱只是短暫停留，侯14日下午再爆，郭1日下午4時40分抵達福容大飯店，晚上7時40分後才離開，總共停留了3小時。