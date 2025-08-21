政院連續7年撥補勞保基金 累積挹注5170億元
行政院會今天通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，預計明年撥補勞保基金新台幣1200億元，將是政府7度透過預算挹注勞保基金，累積挹注5170億元。
行政院會通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，明年度歲入共編列2兆8623億元，較今年度大幅減少3025億元，歲出編列3兆350億元，整體歲入歲出相抵差短1727億元。
其中在勞保基金部分，政府明年度將持續撥補，比照今年1200億元額度，明年將挹注勞保基金1200億元。
為穩定勞保財務，政府從民國109年開始，數度透過中央政府總預算案撥補勞保，從109年200億元、110年220億元、111年300億元、112年450億元、113年1200億元到今年1200億元，合計3570億元。
另外，政府112年也透過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，分3年撥補勞保基金，112年至114年每年各撥補100億元；今年初，政院更透過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，將撥補勞保基金100億元。
若合併計算總預算案及特別條例撥補，政府7年合計撥補勞保基金5170億元，穩定勞保基金水位。
根據勞動部勞動基金運用局今年6月底數據，勞保基金規模為1兆1729億元。
