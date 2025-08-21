監院糾正迷你足協 黃國昌酸：抄我去年揭露內容

民眾黨立委黃國昌去年揭露「迷你足協」變造單據詐領教育部體育署補助弊案，監察院今通過蔡崇義、范巽綠、林文程3位監委提案，糾正教育部體育署。黃國昌稍早表示，直到今天監察院才把他揭露的內容重新抄了一次，對體育署提了不痛不癢的糾正，連彈劾失職的人員都不敢，又一次輕輕放下。

「監察院只糾正沒彈劾？檢調打算繼續睡下去！」黃國昌表示，去年他揭露迷你足協8年詐領1614萬的弊案，民進黨政府一片沉睡。直到今天，監察院才把他揭露的內容重新抄了一次，對體育署提了個不痛不癢的糾正，連彈劾失職的人員都不敢，又一次輕輕放下。

黃國昌指出，輕縱的原因，不言可喻。迷你足協背後有新潮流的政治人物在罩，2023年還安排活動幫賴清德總統助選，早已淪為打手院的監察院會不清楚？應付交差了事一下後，「馬照跑、舞照跳，皇城內一片祥和。」

黃國昌說，更可悲的是，連監察院都知道要做做樣子，對民進黨全面輸誠的檢調卻演都不演，繼續睡、一直睡，打算一路睡到底，至於被A走的公帑怎麼辦，反正有全民買單，又有什麼關係？