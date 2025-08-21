賴總統：運動部9月9日掛牌 盼推動全民體育等三目標

賴清德總統今天接見2025年第12屆成都世界運動會代表團選手、教練及隊職員，肯定選手們為國爭光，讓世界看見台灣。賴總統並指出，運動部將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，期盼未來挹注更多資源，納入跨領域專業，打造更好的環境，一起透過體育運動壯大台灣。

賴總統致詞時表示，今年成都世界運動會「Team Taiwan」獲得5金、6銀、4銅的優異表現，是台灣史上第二、更是境外最佳的參賽成績。選手們無論勝敗、無論排名，全力以赴的精神都給國人激勵振奮的力量。

賴總統提到「健力」項目，七朝老將謝宗庭率先拿下輕量級銀牌、江凱傑在硬舉奪下中量級金牌，楊森更是蹲舉453.5公斤打破世界紀錄、總和破大會紀錄。楊森比賽時眼睛充滿血絲，許多國人也流下感動的眼淚。「感謝楊森把台灣扛起來、扛給世界看，不只是排灣族的勇士，更是台灣的大力士」。

賴總統表示，「女子拔河」項目的選手無懼雨勢影響，從預賽到決賽7連勝，一舉奪金，更創下史無前例的世運女子拔河項目6連霸。此外，「沙灘合球」也是一路過關斬將，以6連勝之姿贏得金牌。至於「女子壘球」雖然在金牌戰不敵世界最強的美國隊，但獲得銀牌也締造了隊史最好成績。

賴總統說，「武術」項目則要恭喜劉菖閔和張煥宜帶回2面銅牌，這是台灣散打相隔16年再度奪牌。「自由式輪滑」的劉巧兮一路穩定發揮，展現宰制力，金牌實至名歸。「競速溜冰」的郭立陽、趙祖政和劉懿萱，一舉奪下3面銀牌，勝負都在毫秒之間，非常不容易。

賴總統也恭喜「女子蹼泳」項目黃渼茜第一次參賽就一舉奪銀，何品莉也打破全國紀錄，突破個人最佳紀錄。還有許多選手無法一一提及，但大家都是最棒的、都是台灣英雄，台灣引以為榮。

除了選手，賴總統也感謝代表團團長暨中華奧會主席林鴻道、總領隊劉福財、所有的教練、隊醫、防護員、物理治療師、運動心理教練以及全體後勤支援和行政夥伴。感謝大家做選手的最大靠山，是「Team Taiwan」奪牌的幕後英雄。此外，這些年台灣英雄出國比賽，政府合作安排專業的後勤團隊全程陪同；在飲食、住宿、訓練、醫療防護、心理諮詢等方面全力支持選手，讓選手無後顧之憂，要肯定教育部與體育署的辛勞。