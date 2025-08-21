115年度總預算撥補勞保1200億 特別預算挹注健保200億

行政院會今天通過115年度總預算案，將送立法院審議。明年維持撥補勞保基金1200億元，加計韌性特別條例100億元，共1300億元；健保部分，則透過韌性特別條例挹注200億元；明年未有撥補台灣電力公司預算，經濟部指出，會透過推出綠電商品、加強公司治理開源節流，至於電價調漲與否，尊重電價審議委員會。

行政院會今天討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，其中總預算歲入2兆8623億元、歲出3兆350億元，歲入歲出短差1727億元，由餘轉絀，預計8月底送立法院審議。

各界關注政府撥補勞健保、台電公司相關規劃，勞保方面，主計總處公務預算處長許永議說明，明年度撥補勞保仍維持1200億元，相較去年沒有特別增減，另在韌性特別條例也有規劃100億元。

健保部分，衛福部會計處長張育珍補充，韌性特別條例已規劃挹注200億元。以今年整體健保狀況來看，115年度健保基金保險收支淨短絀673億餘元，預計依法收回安全準備金來填補；整體來說，115年底安全準備餘額約794億元，折合整個保險給付，大約還有1.04億元，健保財務仍能繼續支持到2026年。

目前台電公司財務仍嚴峻，各界關注未來經營方針，經濟部次長賴建信說明，將密切關注台電公司支出成本結構，包括國際油價、天然氣價格變動；經濟部與台電公司也積極對接，討論開源節流，比如台電今年推出綠電RE30商品，增加收入，並透過公司治理力求節流。

至於政府未能撥補台電，是否意味電價可能調漲，賴建信說，每年都有兩次的電價審議委員會，成員包括專家、各方重要利害關係人，經濟部會尊重電價審議委員會的專業評估。