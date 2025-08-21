政院不編軍人加薪預算 徐巧芯：卓榮泰讓國軍寒心

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片
行政院今公布115年度總預算案，但未將幫志願役軍人每月加薪3萬元編入預算。行政院發言人李慧芝表示，考量經濟成長率、消費者物價指數趨緩，以及政府也有三項挑戰跟任務，目前沒有排入現在的總預算案。國民黨立委徐巧芯轟，如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是行政院長卓榮泰重重打臉總統、三軍統帥賴清德，百分百會讓軍人朋友寒心。

李慧芝今在行政院會後表示，考量經濟成長率與消費者物價指數增幅趨緩，加上政府面臨三項挑戰與任務，包括新版財政收支畫分法對預算的影響、企業因應美國對等關稅壓力，以及強化韌性特別預算涉及普發現金等政策，因此「目前沒有將調薪納入總預算案」。

徐巧芯說，軍人志願役加給至3萬元的「軍人待遇條例」早在立法院三讀通過，總統也發了「總統令」，行政院並未覆議。如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是卓榮泰重重打臉賴清德。

徐巧芯表示，在法案通過後，軍校招生情況明顯變好，對於我國軍人自願役的招募明確有幫助，當然可以以提升我國的國防戰力。未來國防部更能夠選擇適合的人才加入軍旅，是好事一樁。若卓榮泰倒行逆施，百分之百會讓所有的軍人朋友寒心，降低國軍士氣難道這是民進黨政府在這個節骨眼上希望看到的嗎？

徐巧芯也說，明年若打算增加2千億國防預算，卻不管不顧國軍的薪資，「未來誰要幫你賣命」？賴清德若不好好教訓卓榮泰，要求卓揆依法編列相關預算，「以後連軍人都看不起你」，要如何抗中保台？讓軍人寒心以後，我國國軍的戰力是增是減，答案非常清楚。

徐巧芯強調，國家不是沒有錢，否則不會增加國防預算到GDP的3%以上，超過2千億。有2千億的預算可以支出在國防預算上，卻不願意花450億讓國軍能夠加薪，根本就是不尊重軍人的表現。賴清德先前講的那些國軍可以搭商務艙不僅跳票，現在連三讀通過的法律都想要跳票，這樣的三軍統帥要怎麼帶領中華民國面對未來可能的挑戰？已經許多軍人反應對總統相當失望，希望民進黨政府能夠夠懸崖勒馬。

