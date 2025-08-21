政院：明年度總預算案未納軍公教調薪 未來將適時評估

行政院會今天拍板明（115）年度中央政府總預算。行政院指出，因今年經濟成長率等趨緩，又受到因應財政收治劃分法、美國對等關稅、普發現金等影響，軍公教調薪案並未排入明年度總預算案，未來將適時評估軍公教審議委員會的建議。

回顧往年標準，軍公教加薪考量會考量經濟成長率與消費者物價指數外，還有平均每人國民所得、民間企業薪資水準，以及政府財政狀況。今年狀況與去年拍板調薪3%的條件相近，軍公教審議委員會日前做出不加薪及加薪3％兩套方案，由行政院人事總處呈報，待行政院會拍板，行政院最終決定採不加薪方案。

行政院發言人李慧芝指出，政府相當感謝軍公教人員的努力，也為帶動民間企業調高勞工薪資，過去4年內已3度調高，漲幅11.4％，而今年經濟成長率、消費者物價指數預估將會趨緩。

李慧芝續指，政府將有三項挑戰跟任務，包括財政收支劃分法衝擊明年度中央政府總預算、企業也正面臨美國對等關稅影響，政府正提供各類產業支持方案，強化韌性特別預算經過立法院三讀及總統公布後，也會對全國人民發放1萬元，明年也會持續強化照顧弱勢。

對於軍公教明年是否加薪，李慧芝說，政府針對軍公教審議委員會的建議會再適時評估，「目前沒有排入現在的總預算案」。

回顧近年軍公教加薪情形，政府已在2022年、2024年二年均加薪4％，2025年調薪3％，過去4年內已3度調高軍公教人員，漲幅為11.4％。