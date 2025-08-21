115年度總預算案出爐 民進黨團籲在野理性監督勿重蹈覆轍

行政院院會今天通過民國115年度中央政府總預算案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是史上最困難編列的一年，但行政部門仍在財政困境中，提出兼顧國家發展與地方補助的預算方案，呼籲在野黨理性審查，不要重蹈覆轍，為反對而反對。

吳思瑤指出，去年「財劃法」修正後，中央財源約有4165億元被搬到地方，但地方多拿這些補助、財源，對應的事權卻沒有一併檢討，變成許多政務、業務還是中央執行，中央預算就會捉襟見肘。

吳思瑤說，即便如此，仍能看到行政團隊在財政困境中編出符合國家發展需要的總預算政策方向，且在這麼辛苦狀況下，中央對地方各項補助依舊來到史上新高，甚至比去年水平增加約1900多億元，中央預算已經捉襟見肘，仍想辦法擴大對地方挹注，這些用心苦心希望在野黨立委能看見行政部門努力。

吳思瑤表示，國家只有一個，中央地方齊心合作才能造福人民，預算是全民的，不是政黨也不分顏色，請在野黨委員在審查明年度總預算，不要重蹈覆轍，為反對而反對，為砍而砍；去年總預算創下史上審查最混亂、刪減最高額、凍結最嚴格的幾大惡例，希望不要再發生了。