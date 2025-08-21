快訊

影／指控郭智輝赴宴3小時「翻車」 侯漢廷鞠躬超過90度道歉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷日前爆料，美對台公布暫時性關稅當天，經濟部長郭智輝到飯店赴宴並停留3小時，侯今突發聲，兩度鞠躬超過90度致歉。圖／侯漢廷提供
新黨北市議員侯漢廷日前爆料,美對台公布暫時性關稅當天,經濟部長郭智輝到飯店赴宴並停留3小時,侯今突發聲,兩度鞠躬超過90度致歉。

新黨北市議員侯漢廷日前爆料，美對台公布暫時性關稅當天，經濟部長郭智輝到飯店赴宴並停留3小時，經濟部對此提告。侯漢廷今突發聲，「本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責」，更兩度鞠躬超過90度致歉。

議員侯漢廷今天下午1時許在臉書發文，他日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝部長「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。

侯漢廷說，他未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝部長，並引發社會不必要的紛擾。在此，他為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴他的每一位，致上最深切的歉意。

對於郭智輝提告一事，侯漢廷尊重其透過司法捍衛名譽的權利，他將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

侯漢廷強調，「監督，是我的職責；嚴謹，是監督的根本。」這次錯誤讓他深刻體認，沒有查證的監督，只會傷害社會信任。未來他會更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，檢討並建立更嚴謹的來源確認與驗證流程。

對此，侯漢廷請各界批評指教，他會虛心接受，並以此作為反省與改進的養分。他將把自8月以來的政論節目通告所得，全數捐給社會福利機構。再次為此錯誤，向郭部長與社會大眾致歉。

