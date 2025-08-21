受到關稅、新版財劃法、普發現金影響 政院：明年軍公教不加薪

行政院會21日通過「115年度中央政府總預算案」。根據預算書，明年度歲入編列2兆8,623億元；歲出編列3兆0,350億元。歲入歲出相抵差短1,727億元，加上債務還本1,265億元，需融資調度2,992億元，全數以舉債支應。

至於在預算中並未看到軍公教加薪，對此行政院發言人李慧芝表示，考量經濟成長率、消費者物價指數趨緩，以及政府也有三項挑戰跟任務，「目前沒有排入現在的總預算案」。

李慧芝會後表示，考量經濟成長率與消費者物價指數增幅趨緩，加上政府面臨三項挑戰與任務，包括新版財政收支劃分法對預算的影響、企業因應美國對等關稅壓力，以及強化韌性特別預算涉及普發現金等政策，因此「目前沒有將調薪納入總預算案」。

李慧芝強調，政府非常感謝軍公教人員的努力，過去4年已3度調薪，漲幅累計11.4%。軍公教待遇審議委員會先前提出「不加薪」與「加薪3%」兩版本，行政院會議後決定暫不納入總預算，但未來將視情勢與審議委員會建議，適時再做評估。

同時，李慧芝表示，明年也會持續加強照顧弱勢，相關經費已編列於韌性條例相關預算中。