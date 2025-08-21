總統：2026年體育預算逾200億 用體育壯大台灣

總統賴清德今天接見成都世界運動會代表團選手，感謝他們為國奮戰，寫下精彩歷史。他說，運動部將於9月9日掛牌成立，2026年中央政府總預算中的體育預算超過新台幣200億元，盼打造更好的環境，一起用體育壯大台灣。

賴總統上午接見2025年第12屆成都世界運動會代表團選手、教練及隊職員，他致詞表示，台灣英雄凱旋歸國，「拿獎牌，倒轉來」，今年成都世界運動會Team Taiwan奪下5金6銀4銅的優異表現，這是國家史上第二，更是境外競賽最佳成績。

他說，今年賽會台灣寫下許多精彩的歷史，無論勝敗或排名，全力以赴的精神，都給予民眾激勵振奮的力量。

賴總統細數選手們的表現，包括健力7朝老將謝宗庭率拿下輕量級銀牌、江凱傑硬舉奪下中量級金牌、楊森蹲舉453.5公斤打破世界紀錄，總和破大會紀錄。總統說，看到比賽時楊森眼睛充滿血絲，許多民眾也流下感動的眼淚，謝謝把台灣扛起來，扛給世界看，是排灣組的勇士、是台灣的大力士。

在「女子拔河」項目，總統表示，選手們無懼雨勢，從預賽到決賽，7連勝一舉奪金，更創下世界女子拔河項目6連霸，史無前例、非常厲害。「沙灘合球」項目，也是一路過關斬將，以6連勝之姿贏得金牌。

「女子蹼泳」項目，總統表示，黃渼茜第一次參賽，一舉奪銀，何品莉也打破全國紀錄。還有許多選手無法一一提到，但「你們都是最棒的，你們都是台灣英雄」。

總統也當場抽考「運動部幾月幾日要成立」，黃渼茜立即回答9月9日，現場響起熱烈掌聲。賴總統表示，9月9日在國民體育日這一天，運動部要正式掛牌成立，除了原本國訓中心、運科中心，還要設立「全民運動署」和「國家運動產業發展中心」。

總統強調，體育是國力的象徵，希望藉由運動部的掛牌成立，提升組織位階，以新的編制與政策，挹注更多資源，納入跨領域專業，打造更好的環境。現在的台灣已經是世界的台灣，台灣英雄的好表現，讓台灣的光芒更加耀眼，並期許一起透過體育的表現壯大台灣。

總統提到，行政院會今天通過2026年中央政府總預算案，體育預算就超過200億元，期待未來選手們再創佳績。