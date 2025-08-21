快訊

王鴻薇：徐國勇就職綠派系鬥爭更白熱化 蘇巧慧選新北恐無望

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！」記者會。記者李成蔭／攝影
內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，外界關注是否會影響民進黨立委蘇巧慧爭取新北市長提名。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，大家都知道民進黨派系鬥爭暗潮洶湧，身兼黨主席的賴清德總統以上次與這次的秘書長來「卡蘇」，隨徐國勇正式就職，派系鬥爭也將更白熱化。

徐國勇過去在任內政部長時，就傳與行政院長蘇貞昌不合，如今接任民進黨秘書長，外界憂心是否會影響蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧競選新北市長爭取新北市長提名。

徐國勇昨天在民進黨中常會後接受聯訪時笑著表示，「公私要分明，不一樣的意見你可以說是不合，但我不會以私害公」，徐國勇說對於黨內初選一定是公平、公開、公正，候選人各憑實力去取得參選資格。

國民黨團今開「罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！」記者會，王鴻薇於會後聯訪時分析，雖然這是民進黨的家務事，但大家都知道民進黨內派系鬥爭常暗潮洶湧，像過去徐國勇與陳家欽、蘇貞昌等人鬥爭完全檯面化，大家如今也都為蘇巧慧捏把冷汗。

王鴻薇指出，新北市長對民進黨來說，不是開放初選的縣市長，是由民進黨中央黨部直接提名，賴清德過去以前秘書長林右昌「卡蘇」，現在又以徐國勇來卡，未來隨徐國勇進入民進黨中央黨部，派系鬥爭也將更白熱化。

國民黨立法院黨團今開「罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！」記者會。記者李成蔭／攝影
