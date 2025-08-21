陳昭姿支持修法讓無期徒刑不能假釋 指台灣社會還不能接受廢死

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
吳宗憲宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。民眾黨立委陳昭姿表示，「她個人是完全支持」。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭今開記者會，吳宗憲宣布將推動無期徒刑分級制，終身監禁不得假釋。民眾黨立委陳昭姿表示，「她個人是完全支持」，且台灣的社會還不能接受廢死，再加上中選會沒收當初反廢死公投，不給人民有機會表達看法。

憲法法庭去年「憲判字第8號」判決出爐後，被在野黨認為該判決意旨形同「實質廢死」，吳宗憲遂決定推動無期徒刑分級制，以落實法對犯罪之嚇阻性。

陳昭姿表示，民眾黨團雖然還沒有開會討論，但她個人立場是完全支持的，理由包括御用的大法官表面上還有存留死刑，可是那個「一致決」幾乎全世界沒有人這樣做，等於都稱為是一個實質廢死、是違反民意的，現在台灣的社會還不能接受沒有死刑、廢死的。

陳昭姿說，其次民眾黨原本想要藉由公投，來讓民眾表達表達其對於死刑的感受，可是中選違法沒收反廢死公投，不給人民機會去表達，只留了核三公投案，讓人民沒有機會表達自己的意見，在這樣的兩個情況下，當然要主張支持，「我個人是完全支持這個方向。」

