新北民進黨團提案普發現金4.6萬 侯友宜：尊重議會討論

新北市議會民進黨團昨天在議會臨時會提案，要發現金4.6萬給新北市民，議長裁示交由市府來做研議，新北市長侯友宜表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。

侯友宜今受訪表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。昨天議會並沒有通過，是由議長直接交給市府來做研議，市府現在確實面對財政困難。新北人均預算是六都最少，一般性補助款也被刪了，計畫型的補助款又要減少，再加上財劃法沒有下來，尤其現在累計短絀是887億，怎麼還有多餘的錢呢？

侯友宜表示，面對這樣窘困的財政底下，他會跟所有的議員大家一起共同面對，如何來做讓新北市的建設發展，大家同心齊力，做出有利新北市的長遠發展。

媒體追問，民進黨議員認為侯友宜要求中央普發現金，但輪到自己執政就閃躲推托，質疑說一套做一套，侯友宜回應，這一次在議會上並沒有通過這樣一個決議，只是交代給市府來做研議，剛剛已經說得很清楚，新北財政累計短絀887億，還有很多的中央的財劃法未定，一般性補助款再刪除，其實面臨的挑戰是很大的。

另，針對2026新北市長人選，外傳侯友宜三度表態說十萬分支持李四川，侯友宜表示，他一直都這樣說，想要為新北市打拚的人，他都一直在鼓勵。