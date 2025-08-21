快訊

明年度預算國防人員維持費2008億元 不包括志願役待遇調整預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院院會通過明年度國防預算，其中人員維持費達2008億元。不過對於立法院通過的軍人待遇調整方案和警消退休條例，為考量公務員待遇的衡平性，將針對這兩項提出釋憲。圖／聯合報系資料照片
行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，國防預算共計編列9495億元，其中人員維持費方面，根據行政院核定調升的各項加給增列192億達2008億元。不過閣揆卓榮泰表示，關於立法院通過的軍人待遇調整方案和警消退休條例，為考量公務員待遇的衡平性，行政院並未編列相關預算，在提出年度預算的同時，也會針對這兩項提出釋憲。

行政院院會今天通過明年度中央政府總預算案，各界關切的國防預算共計編列9495億元，佔GDP達3.32%，比去年增加了0.5個百分點。其中人員維持費部分，根據行政院先前已經核定的戰鬥部隊等各項加給，共計增列192億元，達到2008億元。

不過立法院在6月通過「軍人待遇條例」部分條文修法，增加國軍待遇，國軍官兵志願役加給每個月增加至3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加給，估計增加國防支出約300億元；另外立法院今年初三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正草案，將退休警消、海巡人員的所得替代率調高到最高80%。行政院雖然提出覆議，但遭藍白聯手在4月否決。

卓榮泰表示，政府照顧軍警消不遺餘力，今年追加預算和明年都如實編列，但中央要考量公務員的公平性，驟然大幅增加待遇會喪失公平性，因此預算中並未納入增列爭議預算，送出預算時會針對這兩項提出釋憲。

不過卓榮泰強調，關於軍警消待遇，未來將視釋憲結果做必要調整，有必要時也會追溯補回。

行政院 志願役 國防預算

