欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

政院通過600億風災特別預算 用於修復農業設施、電力系統等

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北即時報導
行政院會今通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，經費上限匡列600億元，全數舉債支應，包括農業設施101億元、電力系統110億元、電信系統及有線廣播電視系統3億元、自來水、瓦斯及燃氣設施3億元、家園及公共設施48億元、水利設施111億元、道路及交通89億元、環境衛生復原15億元、社會復原及產業促進89億元等。

根據行政院規劃，600億元特別預算，114、115及116年度分別編列191億元、316億元、93億元。進一步觀察各部會編列內容，農業部主管203億元，主要補助地方政府辦理農水路、水土保持搶修與復建工程、農損救助、利息補貼、農業 相關產業重建輔導措施、花蓮馬太鞍溪堰塞湖監測防治 工程、林道復建等所需經費。

經濟部主管187億元，主要為電網防災韌性建置、補助地 方政府辦理水利設施搶修與復建工程、受災店家設備汰換補助、淹水救助金、災區供水設施修復、防汛設備修繕增購等所需經費。

交通部主管69億元，主要補助地方政府辦理道路、觀 光設施修復及復建工程、辦理省道搶修及復建工程等所需經費。

行政院主管50億元，主要為原住民族委員會補助地方政府辦理部落山坡地整治、聯絡道路搶修與復建工程等，國家通訊傳播委員會辦理電信系統及有線廣播電視系統 復原重建補助，及行政院公共工程委員會籌設災後復原 重建辦公室等所需經費。

內政部主管38億元，主要補助地方政府辦理弱勢戶拆 除修繕與媒合補助金、辦理市區道路橋梁、公共設施緊 急搶修與復建工程等所需經費；環境部主管16億元，主要補助地方政府辦理災後環境 復原、廢棄物清除、環境保護災後搶修及復建工程等所 需經費。

另外，教育部主管4億元，補助地方政府辦理校園搶修及復建工程等所需經費；文化部主管3億元，是辦理文化資產緊急搶修及修復等所需經費；並編製預備金30億元。

主計總處指出，特別預算可依情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算，經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。施行期間自公布日起至2026年12月31日止，電力系統、電信系統及有線廣播電視系統，以及水利設施施行至2027年12月31日止，施行屆滿得經立法院同意延長。

