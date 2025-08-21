快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處長明良臻（右）涉查水表案遭檢方起訴，交保50萬元、限制出境出海、電子監控，近日又回縣府任職機要祕書。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻（右）涉查水表案遭檢方起訴，交保50萬元、限制出境出海、電子監控，近日又回縣府任職機要祕書。本報資料照片

花蓮縣政府前民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，5月被依個資法起訴後請辭獲准，沉潛3個月，在7月26日首波大罷免投票結果出爐後，近日又悄悄回到縣府，出任簡任10職等機要祕書。

明良臻是縣長徐榛蔚重要幕僚，被控今年2月在罷傅一階段提議時，要求戶政人員登門查對罷免資料，引發查水表爭議，檢調3月25日大動作搜索民政處等5地，帶走明良臻等人，明良臻27日遭羈押後即停職。

明良臻於5月14日遭檢方依違反個資法起訴，檢察官調查，明良臻2月3日透過民政副處長吳俊毅，邀集花蓮縣各戶政事務所主任，無視公務員當場提示提議人名冊簽章真偽查對工作，屬花蓮選委會權責，仍指示必須對罷免案提議人進行實地嚴格查訪。檢方斥責明良臻犯後無悔意，矢口否認犯行、態度不佳，試圖將責任推給下屬卸責，建請從重量刑。

花蓮地方法院裁定50萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，並以電子設備監控行蹤。他獲釋後，隔天向縣府請辭獲准，民政處長職務由縣府消保官、民政處前副處長李葳代理。

花蓮縣府簡任機要職共6個員額，明良臻昨天上任補缺。人事處長吳賢惠說，明良臻雖然有案還在審理，並不違反公務人員任用法第28條明定的消極資格，具機要任用資格，隨機關首長進退。

明良臻因罷免去職，在罷免傅崐萁投票未通過後，不到1個月就回到縣府，引起外界議論。縣府表示，此案尚在審理中，以「無罪推定」原則，縣府進用人員都是依照法規辦理。

花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個資法，捲入罷免查水表案被羈押，花蓮地院5月14日晚間裁定50萬交保，明良臻彎腰三鞠躬向外界道歉。本報資料照片
花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個資法，捲入罷免查水表案被羈押，花蓮地院5月14日晚間裁定50萬交保，明良臻彎腰三鞠躬向外界道歉。本報資料照片

大罷免 傅崐萁 花蓮縣政府

延伸閱讀

內閣總辭拋伏筆？卓榮泰：盼任何人任院長 立院審預算能合憲

蔣萬安籲童子賢組閣 傅崐萁：適不適任國人決定

民進黨議員服務處遭房東「提前解約」超錯愕 曝與大罷免有關

美對台關稅到底是不是疊加 傅崐萁喊話賴清德：立刻說清楚

相關新聞

新北民進黨團提案普發現金4.6萬 侯友宜：尊重議會討論

新北市議會民進黨團昨天在議會臨時會提案，要發現金4.6萬給新北市民，議長裁示交由市府來做研議，新北市長侯友宜表示，尊重議...

影／指控郭智輝赴宴3小時「翻車」 侯漢廷鞠躬超過90度道歉

新黨北市議員侯漢廷日前爆料，美對台公布暫時性關稅當天，經濟部長郭智輝到飯店赴宴並停留3小時，經濟部對此提告。侯漢廷今突發...

王鴻薇：徐國勇就職綠派系鬥爭更白熱化 蘇巧慧選新北恐無望

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，外界關注是否會影響民進黨立委蘇巧慧爭取新北市長提名。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表...

大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

花蓮縣政府前民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，5月被依個資法起訴後請辭獲准，沉潛3個月，在7月26日首波大罷...

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

行政院會今天通過115年度中央政府總預算，因應新版財劃法上路，行政院長卓榮泰指出，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。