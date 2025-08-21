大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

花蓮縣政府前民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，5月被依個資法起訴後請辭獲准，沉潛3個月，在7月26日首波大罷免投票結果出爐後，近日又悄悄回到縣府，出任簡任10職等機要祕書。

明良臻是縣長徐榛蔚重要幕僚，被控今年2月在罷傅一階段提議時，要求戶政人員登門查對罷免資料，引發查水表爭議，檢調3月25日大動作搜索民政處等5地，帶走明良臻等人，明良臻27日遭羈押後即停職。

明良臻於5月14日遭檢方依違反個資法起訴，檢察官調查，明良臻2月3日透過民政副處長吳俊毅，邀集花蓮縣各戶政事務所主任，無視公務員當場提示提議人名冊簽章真偽查對工作，屬花蓮選委會權責，仍指示必須對罷免案提議人進行實地嚴格查訪。檢方斥責明良臻犯後無悔意，矢口否認犯行、態度不佳，試圖將責任推給下屬卸責，建請從重量刑。

花蓮地方法院裁定50萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，並以電子設備監控行蹤。他獲釋後，隔天向縣府請辭獲准，民政處長職務由縣府消保官、民政處前副處長李葳代理。

花蓮縣府簡任機要職共6個員額，明良臻昨天上任補缺。人事處長吳賢惠說，明良臻雖然有案還在審理，並不違反公務人員任用法第28條明定的消極資格，具機要任用資格，隨機關首長進退。