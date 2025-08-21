為新北普發現金互槓 卓冠廷批藍沒人反對、江怡臻嗆先騙先贏嗎

新北市議會民進黨團昨天在議會臨時會提案，要求市府組成振興新北產業復甦普發現金小組，民進黨議員卓冠廷批評，國民黨有議員說國民黨有人說這是「最瞎提案」，質疑國民黨愣在現場等著提案通過，誰才最瞎？國民黨議員江怡臻回嗆，民進黨還在降智之亂，走不出來，普發現金是先騙先贏嗎？

卓冠廷昨發文表示，新北議會跨黨派無異議今天通過民進黨團的普發現金4.6萬。國民黨事後居然有人跳起來？影片鐵證如山，這兩個案送市府研究辦理，全場靜默，席次過半的國民黨沒人反對。呼籲國民黨議員不要轉移話題了。

江怡臻表示，原本以為陳聖文送水變送頭，榮登今日我最瞎，沒想到卓冠廷更瞎，民進黨提案，議長裁示交市府研議，根本不是提案通過。民進黨還在降智之亂，走不出來，普發現金是先騙先贏嗎？另外，普發現金現在是行政院拍板，難道卓冠廷要打臉卓榮泰嗎？好了啦冠廷，你還是去談粉底液吧