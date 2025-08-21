115年度總預歲出微幅成長達3兆元 社福支出8318億最多

行政院會今天討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，今年受新版財劃法影響，總預算歲入2兆8623億元，結束連4年成長，歲出則微幅提升至3兆350億元，歲入歲出短差1727億元，加上債務還本1265億元，共需舉債2992億元，占總預算歲出9.9％。

明年度總預算若單純以政事別來看，不加計各類特別預算及基金，社會福利支出8318億元最高、占27.4％，教育科學文化支出5566億元次之、占18.3％；明年國防與經濟發展支出順位調換，國防支出編列5488億元、占18.1％，位居第三，經濟發展支出4275億元第四。

各界關注的重要施政項目預算編列，「公共建設計畫」編列2883億元，較今年度增加374億元，加計流域改善、農田水利跨域整合、省道快速公路改善、AI運算資料中心建置、辦理全民運動與賽會環境計畫，以及營業與非營業特種基金，整體規模將達6704億元；整體治水經費因應丹娜絲台否後，決定較原編列增列184億元，整體規模達537億元。

因應體育部明年成立及相關業務經費，明年度共編列214億元，加上教育部等部會的一般性補助，整體達248億元，較去年成長40.9％；整體打詐經費較去年成長17億元，整體達83億元。

衛福經費3557億元，雖然相較去年少，但加入一般性補助款後，整體達3894億元，成長5.5％；長照服務經費為33億元，若加計營業與非營業特種基金，整體達1153億元。

國防經費部分，國防部主管預算明年度編列5614億元，較今年度增加938億元，今年因採北約算法，因此將退除役官兵退休給付、海巡支出都算進國防經費，再加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購及即預計編列的軍溝特別預算1868億元，再加計非營業特種基金654億元，整體規模達9495億元。

「科技發展計畫」明年編列1655億預算，較今年度增加269億元，若加計國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達2031億元；「均衡台灣重大建設」經費為1179億元，加計營業與非營業特種基金，整體達2993億元；「五大信賴產業推動方案」經費為284億元，加計營業與非營業特種基金，整體達287億元。

「AI新十大建設預算」明年度編列280億元，若加計營業與非營業特種基金編列，合共311億元。「中小微企業多元振興發展方案」共編列81億元，若加計營業與非營業特種基金編列，合共109億元。

今年因應美國對等關稅變數衝擊產業及經濟，政府共編列75億元的「推升內需經費」，提振經濟成長動能。包含內政部推國際宗教交流及觀光、擴大自主都市更新9億元，經濟部強化商圈品牌行銷、國際展會觀光消費8億元，交通部支持明星在台辦演唱會、國旅住宿加碼等35億元、運動部辦理品牌賽事等9億元，文化部邀國際性藝展演等14億元。