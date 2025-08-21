快訊

國防預算恐破9千億元 吳宗憲：花大錢要買有效的武器

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

據稱明年度國防預算整體金額將達9495億元，占我國GDP約3.32%。國民黨立委吳宗憲今闡明態度，表示他支持強化國防，「但要把買垃圾武器的錢，集中拿來買對保護台灣有效的武器」，他不是錢的多少，而是在乎該不該花。

吳宗憲今早受訪說明對審核預算的態度。他說，一直以來不太願意用錢的數字來思考對錯，他思考的一定是該花或不該花。他對於國家的預算，他的想法就是，每一筆預算拿出來，他一筆一筆加以審核，他不懂的地方就會請教專業或專屬的委員會的其他委員的想法。

吳宗憲補充，就像有人說救災要花多少錢，他從來不覺得救災多少錢是重點，而是這個錢該花或不該花，不該花的錢則1塊錢都不要花，該花的錢則1億元也該花。他幫人民看緊荷包，相信人民的想法跟他一樣，國家該花的就要大膽花，不該花的是一毛錢都不要浪費。

行政院115年度中央政府總預算案編列超過9000億元國防預算，吳宗憲表示，國防極度重要，對於上次國防預算，遇到非常多的政客不停造謠，上次審核的是史上最高的國防預算，刪除比例也是史上最低，但從總統到各部會首長、名嘴、政客都在造謠，說國民黨阻擋國防的預算，還有人跑去跟美國參眾議員亂講，讓他們產生誤會，質疑國民黨保衛國家的決心。

吳宗憲指出，堅強的國防最重要，他一直認為國防一定要最強化，「但要把買垃圾武器的錢，集中拿來買對保護台灣有效的武器」，不是在乎錢的多少，而是在乎該不該花，如果拿納稅錢去買沒有用處的武器，當然要為國人看守荷包，不是說不該花錢，而是把錢花在真正對國家有利，能夠有效保衛這塊土地的國防武器。他非常支持強化我國國防。

吳宗憲 國民黨 國防預算

