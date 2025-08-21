快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

影／汽機車減徵貨物稅優惠延長 汽車換新省10萬、機車6千

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
立法院財政委員會今天協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文，協商結論汽機車減徵貨物稅優惠延長至119年底。民進黨團出席立委郭國文（右起）、鍾佳濱、賴惠員、李坤城舉行記者會宣布。記者林俊良／攝影
立法院財政委員會今天協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文，協商結論汽機車減徵貨物稅優惠延長至119年底。民進黨團出席立委郭國文（右起）、鍾佳濱、賴惠員、李坤城舉行記者會宣布。記者林俊良／攝影

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲列席協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文，協商結論排氣量2000CC以下小客車汰舊換新可減徵貨物稅10萬元，排氣量150CC以下機車汰舊換新可減徵6千元，優惠延長至119年12月31日止。

財政委員會召集委員、國民黨立委賴士葆今天主持貨物稅條例朝野協商，朝野共識決定，新購排氣量2000CC以下小客車可減徵貨物稅5萬元，汰換舊車也可減徵貨物稅5萬元；若是汰舊換新（報廢6個月內購置新車）汰舊5萬加購置新車5萬，共可減徵10萬元。

在機車方面，新購排氣量150CC機車可減徵貨物稅2千元，汰換舊車也可減徵貨物稅4千元；若是汰舊換新（報廢6個月內購置新車），汰舊4千加購置新車2千，共可減徵6千元。

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲（中）列席協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文。記者林俊良／攝影
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲（中）列席協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文。記者林俊良／攝影
立法院財政委員會召集委員、國民黨立委賴士葆（中）今天主持貨物稅條例朝野協商。記者林俊良／攝影
立法院財政委員會召集委員、國民黨立委賴士葆（中）今天主持貨物稅條例朝野協商。記者林俊良／攝影

減徵 財政 朝野協商

延伸閱讀

賴士葆指「政院要求各部會揩油追加預算」 卓榮泰聽一句話笑出來

軍公教明年無望加薪？ 賴士葆批：還在為罷免政治操作

政院提特別條例修正案 賴士葆嘆：又花時間重跑流程

賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

相關新聞

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

行政院會今天通過115年度中央政府總預算，因應新版財劃法上路，行政院長卓榮泰指出，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增...

金額史上最高！明年度國防經費上看9495億元「占GDP3.32％」

行政院會今將討論通過「115年度中央政府總預算案」。據了解，今年國防經費採北大西洋公約組織標準計算，納海巡、退撫相關支出...

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，自認是國民黨潛在對手柯志恩主要假想敵，接連遭受攻擊。國民黨高市黨部發言人張永杰說，大樹...

台日簽備忘錄…立委蒙鼓裡 批程序有問題

日本讀賣新聞報導，日本與台灣各自外交窗口已簽合作備忘錄，將事前審查入境外國人，以避免有中國大陸的間諜在台海衝突之際從台灣...

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

內政部前部長徐國勇將接任民進黨秘書長，對此人事令，花蓮藍營批評，徐國勇擔任內政部長期間，屢屢以意識形態凌駕專業，如今出任...

大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

花蓮縣政府前民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，5月被依個資法起訴後請辭獲准，沉潛3個月，在7月26日首波大罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。