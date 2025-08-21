民眾黨擬刪「勾串共犯或證人羈押」掀波 司法院：待法務部意見再回應

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌等人提案刪除刑事訴訟法中「勾串共犯或證人」羈押事由，引發議論。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團提刑事訴訟法修正草案，將刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，被質疑是在為身陷京華城案的民眾黨前主席柯文哲解套，引發議論。檢察官改革團體劍青檢改痛批「倒洗澡水要連嬰兒也一起倒掉，頭上長癬乾脆整顆頭都剁掉」，質疑為一人修法，而毀全台灣治安？司法院則表示，俟法務部表示意見，再適時回應。

司法院雖是刑事訴訟法主管機關，但案件偵查期間是否需要此項羈押事由以保全證據，司法院表示此部分涉及檢察官之職權行使。

在詐騙案高居不下的時刻，民眾的此番提案引發法界熱議，首當其衝的是第一線的偵查檢察官。連法官論壇上都出現「立法院主流政黨提案刪除串供滅證得為羈押原因，以最近多數黨集團的立法速度，可能不用一個月就會直接通過了，以後值班、移審要考慮的東西明顯變少，是不是就輕鬆多了啊？還說如此修法犯罪集團開心，政黨開心，法官變輕鬆，可謂多贏」的諷刺貼文。

也有法官認為將防止勾串作為羈押事由，有高度違憲疑慮，比較法上也鮮少可見這種浮濫的羈押事由，本次修法立意良善且提升人權水平，應不需要滑坡。

劍青檢改今聲明，請國民黨、民進黨珍愛台灣善良百姓，不要支持這次將禍害台灣，助長詐騙盛行的提案，尤其當今詐騙集團愈演愈烈、販毒網絡綿密、黑道盤口猖獗，查緝須靠共犯和證人，向上溯源更靠指證，妨害司法公正更是底層設計，所以世界先進法治國家，都將「勾串共犯或騷擾證人」列入羈押的典型事由。

聲明中直批提案的「濫用說」，指檢察官「常刻意」保留不傳喚誰，是胡說八道，「鄉野傳聞也當真」，檢察官偵辦專案一次動員眾多，莫不祈求一次解決，盡可能全部到案，以免後來逃亡串證，夜長夢多，誰會故意保留不傳，讓自己案件辦砸？

2024年地檢署「偵查」總收案達67萬件（不含他案逾100萬件），聲押1萬1330件，占比僅1.69%，法院再篩選駁回2406件，層層過濾極度嚴苛。劍青檢改表示，去年裁准羈押的8924件中，詐騙就高達4883件，占比達54.7%，絕大多數都是為了追查共犯集團向上溯源，不得不做的羈押，一旦惡法通過，每年至少有幾千個詐騙犯嫌不用羈押，更難以溯源，質疑提案人有提出「全面衝擊影響評估報告」嗎？

本件由黃國昌、張啓楷、陳昭姿提案。

