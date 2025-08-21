卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

行政院會今天通過115年度中央政府總預算，因應新版財劃法上路，行政院長卓榮泰指出，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多了58％；而明年度總預算歲入2兆8623億元、歲出3兆350億元，收支短差加債務還本，再加上兩項特別預算，舉債剛好達4000億元。

卓榮泰指出，編制明年度中央政府總預算案是艱鉅工程，各部會須在財政結構調整下提出國人需要的政策和預算，他已向賴總統完成報告，並通過行政院會，明年度歲入共編列2兆8623億元，較今年大幅減少3025億元，歲出編列3兆350億元，較今年只增加1100億元。

「國家經濟正處於高度成長階段，但今年3月修正新的財政收支劃分法。」卓榮泰指出，明年要分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多了58％，也讓中央財政出現極大缺口。

卓榮泰指出，但為了維持國家動能，行政團隊必須增加對國家的建設，給國民更多照顧，即便中央財政歲入被縮減，但努力要做的事情更多，明年國防經費增加938億元、公共建設增加930億元、科技發展增加266億元、衛福經費增加203億元，長照3.0增加227億元，另關於打詐、河川改善、治水及新成立的運動部，以及AI新十大建設都酌有增加。

因此，卓榮泰指出，明年度中央政府總預算加上兩項特別預算，舉債剛好達4000億元，「這個數字相當高」，但為奠定台灣未來20年的國家發展基礎，已提出AI新十大建設，第一年也列入該有的工作量能和預算規模。

明年度總預算案送入立法院審議後，卓榮泰期許，希望朝野各黨團基於過去審查預算的經驗和共識，審查明年度總預算得過程，行政院會努力促成更和諧、更有效率，也符合憲法、預算法的精神，他認為行政、立法兩院有高度體認和共識，也有利國家未來發展。